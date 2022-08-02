https://uz.sputniknews.ru/20220802/uzbekistanskie-beguni-vyigrali-zolotuyu-i-serebryanuyu-medali-na-igrax-deti-azii-26742329.html

Узбекистанские бегуньи выиграли золотую и серебряную медали на играх "Дети Азии"

Узбекистанские бегуньи выиграли золотую и серебряную медали на играх "Дети Азии"

Забег на дистанцию 1500 м проходил во вторник.

2022-08-02T09:58+0500

2022-08-02T09:58+0500

2022-08-02T09:58+0500

спорт

узбекистан

медаль

золотая медаль

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азия

забег

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ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. Спортсменки из Узбекистана завоевали золотую и серебряную награды в дистанции 1500 м на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят в эти дни во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, золото завоевала узбекистанка Мафтуна Ахмедова, а серебро досталось Дилнозе Хошимовой. Кроме этого, копилка сборной Узбекистана пополнилась одной серебряной и одной бронзовой наградами в эстафете юношей на дистанцию 4/100. Девушки также выиграли бронзу в этой дисциплине.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:

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