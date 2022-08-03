https://uz.sputniknews.ru/20220803/ispantsam-grozyat-shtrafy-za-chrezmernuyu-proxladu-v-jaru-26791354.html

Испанцам грозят штрафы за "чрезмерную" прохладу в жару

Испанцам грозят штрафы за "чрезмерную" прохладу в жару

Правительство Испании утвердило штрафы за нарушение правил энергосбережения. Они составляют от 60 до 600 тыс евро. Наказание будет применяться, например, за включение кондиционера на температуру ниже +27 градусов.

2022-08-03T14:02+0500

2022-08-03T14:02+0500

2022-08-03T14:02+0500

в мире

испания

жара

штраф

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.Согласно документу, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Во вторник соответствующий указ был опубликован в официальным бюллетене.Как отмечается, речь может идти о трех категориях нарушений: незначительные (штраф до 60 000 евро), серьезные (штраф от 60 001 евро до 600 000 евро) и очень серьезные, штраф за которые может достигать 100 миллионов евро. Однако издание отмечает, что вряд ли в данном случае дойдет до этого.Энергетический кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций и наиболее обострился после начала российской спецоперации на Украине, когда страны Запада начали вводить новые ограничения, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Читайте также:В Испании не хотят разрывать газовые контракты с Россией – СМИСледующей зимой будет еще хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе

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испания, жара, штраф