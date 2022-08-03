https://uz.sputniknews.ru/20220803/ispantsam-grozyat-shtrafy-za-chrezmernuyu-proxladu-v-jaru-26791354.html
Испанцам грозят штрафы за "чрезмерную" прохладу в жару
Испанцам грозят штрафы за "чрезмерную" прохладу в жару
Правительство Испании утвердило штрафы за нарушение правил энергосбережения. Они составляют от 60 до 600 тыс евро. Наказание будет применяться, например, за включение кондиционера на температуру ниже +27 градусов.
2022-08-03T14:02+0500
2022-08-03T14:02+0500
2022-08-03T14:02+0500
в мире
испания
жара
штраф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26334051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_809ac283f7b206d28ac4e80b5a94561f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.Согласно документу, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Во вторник соответствующий указ был опубликован в официальным бюллетене.Как отмечается, речь может идти о трех категориях нарушений: незначительные (штраф до 60 000 евро), серьезные (штраф от 60 001 евро до 600 000 евро) и очень серьезные, штраф за которые может достигать 100 миллионов евро. Однако издание отмечает, что вряд ли в данном случае дойдет до этого.Энергетический кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций и наиболее обострился после начала российской спецоперации на Украине, когда страны Запада начали вводить новые ограничения, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Читайте также:В Испании не хотят разрывать газовые контракты с Россией – СМИСледующей зимой будет еще хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
испания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26334051_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_28ac1e0578ab72b445b8da519cb652df.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
испания, жара, штраф
Испанцам грозят штрафы за "чрезмерную" прохладу в жару
Правительство Испании утвердило штрафы за нарушение правил энергосбережения. Они составляют от 60 до 600 тыс евро. Наказание будет применяться, например, за включение кондиционера на температуру ниже +27 градусов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Mundo.
Согласно документу, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов.
Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Во вторник соответствующий указ был опубликован в официальным бюллетене.
"Штрафы за несоблюдение энергетических ограничений, установленных правительством, будут составлять от 60 тысяч до 600 тысяч евро в соответствии с действующим в настоящее время законом о промышленности 1992 года", — пишет издание.
Как отмечается, речь может идти о трех категориях нарушений: незначительные (штраф до 60 000 евро), серьезные (штраф от 60 001 евро до 600 000 евро) и очень серьезные, штраф за которые может достигать 100 миллионов евро.
Однако издание отмечает, что вряд ли в данном случае дойдет до этого.
Энергетический кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций и наиболее обострился после начала российской спецоперации на Украине, когда страны Запада начали вводить новые ограничения, в частности, на российские энергоносители.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет.
По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами".
Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.