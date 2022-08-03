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Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео
Рамзану Кадырову награду вручил лично глава ЛНР Пасечник
2022-08-03T17:15+0500
2022-08-03T17:15+0500
2022-08-03T17:15+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
звание
лнр
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской Народной Республики. Награду ему лично вручал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.Также в своем выступлении он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".Глава Чечни, в свою очередь, вручил ордена Ахмата Кадырова Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.Читайте также:
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рамзан кадыров, звание, лнр
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео
Рамзану Кадырову награду вручил лично глава ЛНР Пасечник.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской Народной Республики. Награду ему лично вручал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости
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"Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения.
Также в своем выступлении он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".
Глава Чечни, в свою очередь, вручил ордена Ахмата Кадырова Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.