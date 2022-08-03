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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220803/kadyrovu-prisvoili-zvanie-geroya-lnr--video-26797900.html
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео
Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео
Рамзану Кадырову награду вручил лично глава ЛНР Пасечник
2022-08-03T17:15+0500
2022-08-03T17:15+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
звание
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской Народной Республики. Награду ему лично вручал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.Также в своем выступлении он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".Глава Чечни, в свою очередь, вручил ордена Ахмата Кадырова Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.Читайте также:
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рамзан кадыров, звание, лнр

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео

17:15 03.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Рамзану Кадырову награду вручил лично глава ЛНР Пасечник.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской Народной Республики. Награду ему лично вручал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской Народной Республики от украинских фашистов", - сказал Пасечник на церемонии вручения.
Также в своем выступлении он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".
Глава Чечни, в свою очередь, вручил ордена Ахмата Кадырова Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.
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