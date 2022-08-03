https://uz.sputniknews.ru/20220803/kadyrovu-prisvoili-zvanie-geroya-lnr--video-26797900.html

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео

Кадырову присвоили звание Героя ЛНР — видео

Рамзану Кадырову награду вручил лично глава ЛНР Пасечник

2022-08-03T17:15+0500

2022-08-03T17:15+0500

2022-08-03T17:15+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

звание

лнр

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской Народной Республики. Награду ему лично вручал глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.Также в своем выступлении он отметил, что все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений "Ахмат".Глава Чечни, в свою очередь, вручил ордена Ахмата Кадырова Леониду Пасечнику и секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку. Награда Пасечнику вручена за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой, Турчаку - за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества.Читайте также:

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рамзан кадыров, звание, лнр