https://uz.sputniknews.ru/20220803/kakie-produkty-predpochitayut-dolgojiteli-26774681.html

Какие продукты предпочитают долгожители

Какие продукты предпочитают долгожители

Стало известно, какие продукты предпочитают есть долгожители. В списке и то, что мы часто употребляют в пищу – например, бананы или нут.

2022-08-03T07:00+0500

2022-08-03T07:00+0500

2022-08-03T07:00+0500

это интересно

продукты

нут

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Названы продукты, которые употребляют в пищу долгожители, что позволяет считать их способствующими долголетию. Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на турецкое издание En Son Haber.Так, большую пользу головному мозгу приносит фундук, также богатый витаминами Е и В6. Полезны для организма и цельнозерновые продукты, поскольку защищают здоровье кишечника, нормализуют артериальное давление, а также помогают контролировать уровень сахара в крови.Третьим продуктом, способствующим долголетию, является банан, потому что укрепляет память и улучшает пищеварение.Не стоит забывать и о нуте, содержащем витамины А, С, Е, К, а также витамины группы В. Помимо этого, нут содержит фосфор, калий, кальций, железо и магний.Пользу сослужит организму и черная фасоль – в ней содержится много витаминов А, В2, В6 и В9. Также данный вид фасоли влияет на снижение уровня холестерина.Читайте также:Лариса Долина раскрыла секрет своей молодостиКакие опасности таят в себе семечки – эксперт

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продукты, нут