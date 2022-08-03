https://uz.sputniknews.ru/20220803/satybaldy-prizval-sozdat-edinoe-transportnoe-koltso-shos-26785487.html

Сатыбалды призвал создать единое транспортное кольцо ШОС

Сатыбалды призвал создать единое транспортное кольцо ШОС

Широкая востребованность развития транспортной инфраструктуры есть в ЦА.

2022-08-03T11:59+0500

2022-08-03T11:59+0500

2022-08-03T12:08+0500

общество

шос

транспорт

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо построить единый транспортный узел. Об этом заявил посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды на Форуме глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По словам дипломата, Казахстан и Узбекистан сейчас модернизируют и расширяют межгосударственные пункты пропусков, нагрузка на которые с каждым годом возрастает.Он добавил, что широкая востребованность развития транспортной инфраструктуры имеется в Центральной Азии с выходом на Пакистан и Индию.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также:Бухара может принять туристический форум ШОС в 2023 году

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