https://uz.sputniknews.ru/20220803/satybaldy-prizval-sozdat-edinoe-transportnoe-koltso-shos-26785487.html
Сатыбалды призвал создать единое транспортное кольцо ШОС
Сатыбалды призвал создать единое транспортное кольцо ШОС
Широкая востребованность развития транспортной инфраструктуры есть в ЦА.
2022-08-03T11:59+0500
2022-08-03T11:59+0500
2022-08-03T12:08+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо построить единый транспортный узел. Об этом заявил посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды на Форуме глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По словам дипломата, Казахстан и Узбекистан сейчас модернизируют и расширяют межгосударственные пункты пропусков, нагрузка на которые с каждым годом возрастает.Он добавил, что широкая востребованность развития транспортной инфраструктуры имеется в Центральной Азии с выходом на Пакистан и Индию.Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.Читайте также:Бухара может принять туристический форум ШОС в 2023 году
центральная азия
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шос, транспорт, центральная азия
Сатыбалды призвал создать единое транспортное кольцо ШОС
11:59 03.08.2022 (обновлено: 12:08 03.08.2022)
Широкая востребованность развития транспортной инфраструктуры имеется в Центральной Азии с выходом на Пакистан и Индию, отметил дипломат.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо построить единый транспортный узел. Об этом заявил посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды на Форуме
глав регионов ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам дипломата, Казахстан и Узбекистан сейчас модернизируют и расширяют межгосударственные пункты пропусков, нагрузка на которые с каждым годом возрастает.
"Сегодня рост стоимости морских перевозок способствовал востребованности сухопутных перевозок по центральной части Евразии. В этой связи весьма актуальным стоит вопрос налаживания взаимосвязанных транспортных коммуникаций с юга на север и с востока на запад Евразии", - отметил Сатыбалды.
Он добавил, что широкая востребованность развития транспортной инфраструктуры имеется в Центральной Азии с выходом на Пакистан и Индию.
"Уверен, если нашим странам ШОС удастся закольцевать наши транспортные сообщения, объединив их в единый транспортный узел, то это существенно углубит интеграционный процессы нашей Организации", - подчеркнул посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества проходит в Ташкенте 3-4 августа. На мероприятии выступят более 50 спикеров – главы регионов и руководители делегаций из России, КНР, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.