https://uz.sputniknews.ru/20220803/stalo-izvestno-chto-pokajet-uzbekistan-na-turisticheskom-forume-puteshestvuy-v-moskve-26774853.html

Стало известно, что покажет Узбекистан на туристическом форуме "Путешествуй!" в Москве

Стало известно, что покажет Узбекистан на туристическом форуме "Путешествуй!" в Москве

В рамках российского туристического форума "Путешествуй" Узбекистан, выступающий страной-партнером мероприятия, представит мастер-классы и дегустацию плова. Расписание – в материале Sputnik.

2022-08-03T07:34+0500

2022-08-03T07:34+0500

2022-08-03T07:34+0500

общество

узбекистан

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форум

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Стенд Узбекистана на российском туристическом форуме "Путешествуй!" откроется 4 августа на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на организаторов мероприятия.Узбекистан выступает партнером форума. В связи с этим открытие стенда, запланированное на 13.00, посетят заместитель министра туризма и культурного наследия Ботиржон Шахриеров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.В тот же день в 13.30 здесь пройдет дегустация плова, выступление узбекских артистов, а в 15.30 начнется мастер-класс узбекских ремесленников.Форум "Путешествуй!" продлится в Москве до 7 августа. Мероприятие посвящено современной туристической индустрии во всем ее многообразии. На одной площадке будут продемонстрированы возможности российских регионов — от известных туристических маршрутов до необычных турформатов, набирающих популярность: глэмпинг, автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм и многое другое.Также в ходе мероприятия представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов обсудят идеи развития отрасли. Для гостей проводят мастер-классы, выставки туристических маршрутов и курортов России и зарубежья.Читайте также:В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмаркаУзбекистан примет участие в туристическом форуме в Москве

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