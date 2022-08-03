https://uz.sputniknews.ru/20220803/tehran-times-v-vene-proydet-novyy-raund-peregovorov-po-yadernoy-sdelke-26803272.html

Tehran Times: в Вене пройдет новый раунд переговоров по ядерной сделке

Tehran Times: в Вене пройдет новый раунд переговоров по ядерной сделке

Очередной раунд переговоров пройдет в четверг в столице Австрии.

2022-08-03T18:37+0500

2022-08-03T18:37+0500

2022-08-03T18:37+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Новый раунд переговоров в Вене по ядерной сделке состоится в четверг 4 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Tehran Times.Напомним: в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.Читайте также:

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