https://uz.sputniknews.ru/20220803/turchak-rossiya-vozvraschaet-na-ukrainu-i-v-donbass-edinyy-russkiy-mir-26806850.html
Турчак: Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир
Турчак: Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак встретился с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Чечне.
2022-08-03T19:45+0500
2022-08-03T19:45+0500
2022-08-03T19:45+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
донбасс
чеченская республика
университет
спецназ
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобожденные территории Украины. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В пресс-службе "Единой России" рассказали, что секретарь генсовета партии встретился с добровольцами, которые проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В ближайшее время 200 бойцов отправятся для участия в спецоперации. Турчак пожелал им решить все задачи, которые им поручат командиры, а также вернуться домой живыми и невредимыми.Известно, что Российский университет спецназа - первое и единственное частное учебное заведение в России для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Это многофункционалдьный комплекс, который состоит из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений.Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, парашютная, аэротрубная, летная, горная подготовки и оказание первой помощи. Кроме этого, там проводят подготовку телохранителей и военных журналистов, занятия по спортингу и снайпингу, обучение безопасному обращению с оружием, штурмовой альпинизм и физическую подготовку.Напомним: в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:
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россия, украина, донбасс, чеченская республика, университет, спецназ
Турчак: Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак встретился с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Чечне.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобожденные территории Украины. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы занимаемся с вами с начала специальной военной операции по сути тем, что заканчиваем то, что начинали и делали наши деды в годы Великой Отечественной Войны. Мы освобождаем эту землю от укронацистов, от фашизма. Мы возвращаем наш единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и на освобожденные территории Украины. Хочу пожелать вам крепости сил - душевных и физических. С честью пройти это испытание и вернуться домой", — цитирует РИА Новости Андрея Турчака.
В пресс-службе "Единой России" рассказали, что секретарь генсовета партии встретился с добровольцами, которые проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В ближайшее время 200 бойцов отправятся для участия в спецоперации. Турчак пожелал им решить все задачи, которые им поручат командиры, а также вернуться домой живыми и невредимыми.
Известно, что Российский университет спецназа - первое и единственное частное учебное заведение в России для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Это многофункционалдьный комплекс, который состоит из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений.
Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, парашютная, аэротрубная, летная, горная подготовки и оказание первой помощи. Кроме этого, там проводят подготовку телохранителей и военных журналистов, занятия по спортингу и снайпингу, обучение безопасному обращению с оружием, штурмовой альпинизм и физическую подготовку.
Напомним: в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.