https://uz.sputniknews.ru/20220803/uzbekistan-primet-srazu-5-distsiplin-armi-2022-26796163.html

Узбекистан примет сразу 5 дисциплин “АрМИ-2022”

Узбекистан примет сразу 5 дисциплин “АрМИ-2022”

Узбекистан впервые примет пять дисциплин Армейских международных игр в этом году. Всего соревнования будут проходить по 34 направлениям в 12 странах мира.

2022-08-03T16:11+0500

2022-08-03T16:11+0500

2022-08-03T16:11+0500

спорт

узбекистан

армейские международные игры

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Впервые на территории Узбекистана будут проведены соревнования по пяти дисциплинам Международных армейских игр "AрМИ-2022", сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства обороны республики.Так, на полигоне “Фориш” пройдут соревнования “Полевая кухня” и “Мастер-оружейник”, на полигоне “Сазаган” в Самарканде — “Безопасная среда”, в Восточном военном округе — “Дорожный патруль” и в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище — “Верный друг”.Также, команды Министерства обороны Узбекистана будут участвовать в таких соревнованиях как “Эльбрусское кольцо”, “Мастер автобронетанковой техники”, “Отличник войсковой разведки”, “Танковый биатлон”, “Военно-медицинская эстафета”, “Военное ралли” и “Инженерная формула”. Они пройдут на территории Российской Федерации.Всего Армейские международные игры охватывают 34 направления. В них примут участие 275 команд из 37 стран мира. Состязания пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 стран.В предыдущих играх Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей. Узбекистанцы установили 10 из 37 рекордов.Читайте также:"АРМИ-2022": на "Саянском марше" Узбекистан в тройке лидеров — видеоВидео: в чем сила новой армии Узбекистана — мнение эксперта

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, армейские международные игры