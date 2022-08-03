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Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во Владивостоке
Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во Владивостоке
В очередной день VII Международных спортивных игр "Дети Азии" разыграли награды среди представителей самбо.
2022-08-03T17:37+0500
2022-08-03T17:37+0500
2022-08-03T17:37+0500
спорт
самбо
узбекистан
медаль
владивосток
дети
азия
награда
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Самбисты из Узбекистана выиграли девять наград на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят в эти дни во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, копилка сборной пополнилась одной медалью высшего достоинства, двумя серебряными наградами и шестью бронзовыми. Их завоевали юные атлеты в следующих весовых категориях:Золото:Серебро:Бронза:Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:
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самбо, узбекистан, медаль, владивосток, дети, азия, награда
Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во Владивостоке
В очередной день VII Международных спортивных игр "Дети Азии" разыграли награды среди представителей самбо.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Самбисты из Узбекистана выиграли девять наград на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят в эти дни во Владивостоке. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, копилка сборной пополнилась одной медалью высшего достоинства, двумя серебряными наградами и шестью бронзовыми. Их завоевали юные атлеты в следующих весовых категориях:
Ислом Абдузакиров (-58 кг)
Бибихоним Одилова (-41 кг);
Шахзода Садуллаева (-47 кг);
Немат Худайберганов (-46 кг);
Асадбек Матякубов (-49 кг);
Азамат Аблокулов (-64 кг);
Диёрбек Кучкаров (-79 кг).
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.