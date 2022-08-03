https://uz.sputniknews.ru/20220803/uzbekistanskie-sambisty-zavoevali-devyat-medaley-vo-vladivostoke-26800212.html

Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во Владивостоке

Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во Владивостоке

В очередной день VII Международных спортивных игр "Дети Азии" разыграли награды среди представителей самбо.

2022-08-03T17:37+0500

2022-08-03T17:37+0500

2022-08-03T17:37+0500

спорт

самбо

узбекистан

медаль

владивосток

дети

азия

награда

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Самбисты из Узбекистана выиграли девять наград на международных спортивных играх "Дети Азии", которые проходят в эти дни во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, копилка сборной пополнилась одной медалью высшего достоинства, двумя серебряными наградами и шестью бронзовыми. Их завоевали юные атлеты в следующих весовых категориях:Золото:Серебро:Бронза:Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:

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самбо, узбекистан, медаль, владивосток, дети, азия, награда