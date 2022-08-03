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Во время взрыва на заводе во Франции ранены восемь человек
Во время взрыва на заводе во Франции ранены восемь человек
Восемь человек получили ранения во Франции при взрыве на заводе по производству боевых взрывчатых веществ.
2022-08-03T21:17+0500
2022-08-03T21:17+0500
в мире
взрыв
завод
франция
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции.По данным властей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Ранее газета Liberation сообщила о трех погибших в ходе происшествия, однако позже эта информация была удалена с сайта, пишет РИА Новости.Взрыв произошёл в среду днем на заводе Manuco. Он принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 человек.Читайте также:Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновныхСильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео
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взрыв, завод, франция

Во время взрыва на заводе во Франции ранены восемь человек

21:17 03.08.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТушения пожара, иллюстрация
Тушения пожара, иллюстрация - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Восемь человек получили ранения во Франции при взрыве на заводе по производству боевых взрывчатых веществ.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции.
По данным властей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее газета Liberation сообщила о трех погибших в ходе происшествия, однако позже эта информация была удалена с сайта, пишет РИА Новости.
Взрыв произошёл в среду днем на заводе Manuco. Он принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам.
На заводе работают 80 человек.
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