https://uz.sputniknews.ru/20220803/vo-vremya-vzryva-na-zavode-vo-frantsii-raneny-vosem-chelovek-26810667.html

Во время взрыва на заводе во Франции ранены восемь человек

Во время взрыва на заводе во Франции ранены восемь человек

Восемь человек получили ранения во Франции при взрыве на заводе по производству боевых взрывчатых веществ.

2022-08-03T21:17+0500

2022-08-03T21:17+0500

2022-08-03T21:17+0500

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взрыв

завод

франция

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Восемь человек получили ранения при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бержерак на западе Франции.По данным властей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Ранее газета Liberation сообщила о трех погибших в ходе происшествия, однако позже эта информация была удалена с сайта, пишет РИА Новости.Взрыв произошёл в среду днем на заводе Manuco. Он принадлежит компании по производству боевых взрывчатых веществ Eurenco, и относится к особо охраняемым объектам. На заводе работают 80 человек.Читайте также:Взрывы на нефтегазовых предприятиях США: Вашингтон ищет виновныхСильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео

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взрыв, завод, франция