https://uz.sputniknews.ru/20220804/eto-ochen-pravilnyy-shag---eksperty-o-nedelyax-dialoga-s-predprinimatelyami-26838210.html
"Это очень правильный шаг" - эксперты о неделях диалога с предпринимателями
"Это очень правильный шаг" - эксперты о неделях диалога с предпринимателями
Шавкат Мирзиёев распорядился проводить недели диалога хокимов с бизнесменами. По мнению специалистов, такая мера поспособствует развитию бизнеса и созданию новых связей между местными органами власти и предпринимателями.
2022-08-04T21:23+0500
2022-08-04T21:23+0500
2022-08-04T21:23+0500
общество
бизнесмены
хоким
прямой диалог
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проведет ставший уже традиционным Открытый диалог с предпринимателями. В рамках подготовки к встрече глава государства поручил городским, областным и районным хокимам провести свои недели диалога с бизнесменами.Для чего нужна такая мера и каких результатов от нее ожидать в интервью Sputnik рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, такой диалог необходим.Как отметил специалист, прямое общение местных руководителей с предпринимателями поможет оперативно решать возникающие проблемы и поспособствует развитию экономики на местах.Такое мнение поддержал и старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров. По его словам, результатом диалога президента и хокимов с бизнесменами может стать рост предпринимательской активности."Неделя диалога между бизнесом и властью - это как раз подготовка к диалогу между представителями бизнеса и президентом. После первой встречи главы государства с предпринимателями год назад был зафиксирован заметный рост предпринимательской активности. Это было особенно важно в контексте борьбы с последствиями пандемии. Ожидается, что и в этом году будут позитивные результаты", - считает ученый.Открытый диалог президента с бизнесменами состоится в День предпринимателя 20 августа.Читайте также: Все больше регионов России заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном
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бизнесмены, хоким, прямой диалог, мнение эксперта
"Это очень правильный шаг" - эксперты о неделях диалога с предпринимателями
Шавкат Мирзиёев распорядился проводить недели диалога хокимов с бизнесменами. По мнению специалистов, такая мера поспособствует развитию бизнеса и созданию новых связей между местными органами власти и предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проведет ставший уже традиционным Открытый диалог с предпринимателями. В рамках подготовки к встрече глава государства поручил городским, областным и районным хокимам провести свои недели диалога с бизнесменами.
Для чего нужна такая мера и каких результатов от нее ожидать в интервью Sputnik
рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, такой диалог необходим.
"Это очень правильный шаг, когда устанавливается прямая связь между хокомиятом и бизнесом. Большинство проблем, которые высказывают предприниматели, не носят общенациональный характер и не требуют прямого вмешательства президента", - подчеркнул Эргашев.
Как отметил специалист, прямое общение местных руководителей с предпринимателями поможет оперативно решать возникающие проблемы и поспособствует развитию экономики на местах.
"Для самой страны важно формирование новых связей взаимодействия между главами администрации районов и областей и бизнесом. Сегодня перед Узбекистаном стоит в приоритете решение вопросов: создание новых производств, новых рабочих мест и устойчивых источников доходов. Роль бизнеса в этом процессе сложно переоценить. Чем эффективнее будет поддержка бизнеса, тем лучше будет развиваться экономика Узбекистана", - отметил он.
Такое мнение поддержал и старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров. По его словам, результатом диалога президента и хокимов с бизнесменами может стать рост предпринимательской активности.
"Неделя диалога между бизнесом и властью - это как раз подготовка к диалогу между представителями бизнеса и президентом. После первой встречи главы государства с предпринимателями год назад был зафиксирован заметный рост предпринимательской активности. Это было особенно важно в контексте борьбы с последствиями пандемии. Ожидается, что и в этом году будут позитивные результаты", - считает ученый.
Открытый диалог президента с бизнесменами состоится в День предпринимателя 20 августа.