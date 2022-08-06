https://uz.sputniknews.ru/20220806/eto-ochen-pravilnyy-shag---eksperty-o-nedelyax-dialoga-s-predprinimatelyami-26838210.html

"Это очень правильный шаг" — эксперты о неделях диалога с предпринимателями

"Это очень правильный шаг" — эксперты о неделях диалога с предпринимателями

Шавкат Мирзиёев распорядился проводить недели диалога хокимов с бизнесменами. По мнению специалистов, такая мера поспособствует развитию бизнеса и созданию новых связей между местными органами власти и предпринимателями.

2022-08-06T14:37+0500

2022-08-06T14:37+0500

2022-08-06T15:59+0500

общество

бизнесмены

хоким

прямой диалог

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев проведет ставший уже традиционным Открытый диалог с предпринимателями. В рамках подготовки к встрече глава государства поручил городским, областным и районным хокимам провести свои недели диалога с бизнесменами.Для чего нужна такая мера и каких результатов от нее ожидать в интервью Sputnik рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, такой диалог необходим.Как отметил специалист, прямое общение местных руководителей с предпринимателями поможет оперативно решать возникающие проблемы и поспособствует развитию экономики на местах.Такое мнение поддержал и старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана, доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров. По его словам, результатом диалога президента и хокимов с бизнесменами может стать рост предпринимательской активности."Неделя диалога между бизнесом и властью — это как раз подготовка к диалогу между представителями бизнеса и президентом. После первой встречи главы государства с предпринимателями год назад был зафиксирован заметный рост предпринимательской активности. Это было особенно важно в контексте борьбы с последствиями пандемии. Ожидается, что и в этом году будут позитивные результаты", — считает ученый.Открытый диалог президента с бизнесменами состоится в День предпринимателя 20 августа.Читайте также: Все больше регионов России заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

бизнесмены, хоким, прямой диалог, мнение эксперта