https://uz.sputniknews.ru/20220804/kndr-napomnila-o-svoem-prave-na-yadernoe-orujie-26816266.html

КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие

КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие

Такое завяление сделали в постпредстве Северной Кореи при ООН.

2022-08-04T10:32+0500

2022-08-04T10:32+0500

2022-08-04T10:32+0500

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кндр

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому никто не имеет права обвинять Северную Корею в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, приводит заявление постпредства КНДР при ОНН Радио Sputnik.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе конференции, что в Северной Корее готовятся провести седьмое ядерное испытание.Также в конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.Читайте также:

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