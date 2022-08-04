https://uz.sputniknews.ru/20220804/kndr-napomnila-o-svoem-prave-na-yadernoe-orujie-26816266.html
КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие
КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие
Такое завяление сделали в постпредстве Северной Кореи при ООН.
2022-08-04T10:32+0500
2022-08-04T10:32+0500
2022-08-04T10:32+0500
в мире
кндр
ядерное оружие
северная корея
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23550526_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f2b100ed2dab5aed2b7f06649d54cbdf.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому никто не имеет права обвинять Северную Корею в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, приводит заявление постпредства КНДР при ОНН Радио Sputnik.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе конференции, что в Северной Корее готовятся провести седьмое ядерное испытание.Также в конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.Читайте также:
кндр
северная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/19/23550526_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e1109be033e7093c9e6c47b0eeb45bc4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кндр, ядерное оружие, северная корея, оон
КНДР напомнила о своем праве на ядерное оружие
Такое завяление сделали в постпредстве Северной Кореи при ООН.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому никто не имеет права обвинять Северную Корею в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, приводит заявление постпредства КНДР при ОНН Радио Sputnik
.
"Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону", – заявили в постпредстве на фоне ряда обвинений в адрес Северной Кореи на проходящей в Нью-Йорке Обзорной конференции ДНЯО.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе конференции, что в Северной Корее готовятся провести седьмое ядерное испытание.
Также в конце июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи в очередной раз отмечали, что КНДР "до определенной степени" завершила подготовку инфраструктуры для ядерного испытания, но не смогли назвать примерное время его проведения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил в речи на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне, что КНДР полностью готова в любой момент быстро и точно мобилизовать свои "силы сдерживания ядерной войны", а если Сеул решится на "превентивный удар" по КНДР, то его правительство и армия, и "армейские бандиты" будут уничтожены.