https://uz.sputniknews.ru/20220804/s-kakoy-gruppoy-krovi-chasche-dojivayut-do-starosti-26839253.html
С какой группой крови чаще доживают до старости
С какой группой крови чаще доживают до старости
Кардиолог рассказал о группе крови, которой не страшны тромбозы и, как следствие, позволяющей своим обладателям дожить до старости.
2022-08-04T23:00+0500
2022-08-04T23:00+0500
2022-08-04T23:00+0500
это интересно
кровь
старость
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Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал порталу "Доктор Питер", обладатели какой группы крови реже остальных страдают от тромбоза и доживают до старости.По словам специалиста, среди носителей первой группы крови наиболее редки случаи тромбоза и инфаркта из-за худшей свертываемости крови.Однако обладатели первой группы крови по той же причине (худшей свертываемости) чаще других погибают от кровотечений.Читайте также:Какие продукты предпочитают долгожителиЛариса Долина раскрыла секрет своей молодости
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кровь, старость
С какой группой крови чаще доживают до старости
Кардиолог рассказал о группе крови, которой не страшны тромбозы и, как следствие, позволяющей своим обладателям дожить до старости.
Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал порталу "Доктор Питер"
, обладатели какой группы крови реже остальных страдают от тромбоза и доживают до старости.
По словам специалиста, среди носителей первой группы крови наиболее редки случаи тромбоза и инфаркта из-за худшей свертываемости крови.
"Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста", — подчеркнул профессор.
Однако обладатели первой группы крови по той же причине (худшей свертываемости) чаще других погибают от кровотечений.