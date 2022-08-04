https://uz.sputniknews.ru/20220804/s-kakoy-gruppoy-krovi-chasche-dojivayut-do-starosti-26839253.html

С какой группой крови чаще доживают до старости

С какой группой крови чаще доживают до старости

Кардиолог рассказал о группе крови, которой не страшны тромбозы и, как следствие, позволяющей своим обладателям дожить до старости.

2022-08-04T23:00+0500

2022-08-04T23:00+0500

2022-08-04T23:00+0500

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кровь

старость

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Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал порталу "Доктор Питер", обладатели какой группы крови реже остальных страдают от тромбоза и доживают до старости.По словам специалиста, среди носителей первой группы крови наиболее редки случаи тромбоза и инфаркта из-за худшей свертываемости крови.Однако обладатели первой группы крови по той же причине (худшей свертываемости) чаще других погибают от кровотечений.Читайте также:Какие продукты предпочитают долгожителиЛариса Долина раскрыла секрет своей молодости

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кровь, старость