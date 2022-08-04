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С какой группой крови чаще доживают до старости
С какой группой крови чаще доживают до старости
Кардиолог рассказал о группе крови, которой не страшны тромбозы и, как следствие, позволяющей своим обладателям дожить до старости.
2022-08-04T23:00+0500
2022-08-04T23:00+0500
это интересно
кровь
старость
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Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал порталу "Доктор Питер", обладатели какой группы крови реже остальных страдают от тромбоза и доживают до старости.По словам специалиста, среди носителей первой группы крови наиболее редки случаи тромбоза и инфаркта из-за худшей свертываемости крови.Однако обладатели первой группы крови по той же причине (худшей свертываемости) чаще других погибают от кровотечений.Читайте также:Какие продукты предпочитают долгожителиЛариса Долина раскрыла секрет своей молодости
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кровь, старость

С какой группой крови чаще доживают до старости

23:00 04.08.2022
© Depositphotos / Utah778Пробирка с кровью для теста на ВИЧ
Пробирка с кровью для теста на ВИЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2022
© Depositphotos / Utah778
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Кардиолог рассказал о группе крови, которой не страшны тромбозы и, как следствие, позволяющей своим обладателям дожить до старости.
Кардиолог Владимир Подхомутников рассказал порталу "Доктор Питер", обладатели какой группы крови реже остальных страдают от тромбоза и доживают до старости.
По словам специалиста, среди носителей первой группы крови наиболее редки случаи тромбоза и инфаркта из-за худшей свертываемости крови.
"Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста", — подчеркнул профессор.
Однако обладатели первой группы крови по той же причине (худшей свертываемости) чаще других погибают от кровотечений.
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