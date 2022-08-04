https://uz.sputniknews.ru/20220804/senat-soberetsya-na-plenarnoe-zasedanie-v-chetverg-26807457.html

Сенат соберется на пленарное заседание в четверг

Сенат соберется на пленарное заседание в четверг

В повестке дня заседания ряд законов, которые затронут, в том числе, Жилищный и Семейный кодексы. Свои доклады также представят глава МВД и хоким Бухарской области.

2022-08-04T08:01+0500

2022-08-04T08:01+0500

2022-08-04T08:01+0500

политика

заседание

мвд

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Двадцать девятое пленарное заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана начнется в четверг и продлится два дня, сообщает информационная служба Сената.Как отмечается, заседание пройдет в форме видео-конференц-связи. Сенаторы рассмотрят ряд вопросов, среди которых законы "Об утверждении Жилищного кодекса Республики Узбекистан", "О государственном долге", "О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Узбекистан", "О внесении изменения в статью 2061 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности" и другие.Помимо этого, Сенат заслушает отчет Кабинета министров о выполнении госпрограммы по реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы в "Год обеспечения интересов человека и развития махалли".Также будет представлена информация о противодействии коррупции и профилактики правонарушений. С ними выступят директор Агентства по противодействию коррупции и главы МВД.О работе по развитию туризма и сферы услуг расскажет хоким Бухарской области.Предыдущее 28 пленарное заседание Сената прошло 8 июля. Парламентарии обсудили законы: "О деятельности по налоговому консультированию", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс" и другие.Читайте также:Матвиенко высоко оценила взаимодействие парламентов Узбекистана и РоссииСенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева

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заседание, мвд, бухарская область