https://uz.sputniknews.ru/20220804/uzbekistan-podnyalsya-na-vtoroe-mesto-v-medalnom-zachete-na-igrax-deti-azii-26808944.html

Узбекистан поднялся на второе место в медальном зачете на играх "Дети Азии"

Узбекистан поднялся на второе место в медальном зачете на играх "Дети Азии"

В среду копилку сборной пополнили самбисты, дзюдоисты и волейболисты.

2022-08-04T09:00+0500

2022-08-04T09:00+0500

2022-08-04T09:00+0500

спорт

узбекистан

медаль

игры

дети

азия

сборная

самбо

дзюдо

волейбол

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. По результатам очередного соревновательного дня Узбекистан поднялся на вторую строчку в медальном зачете на международных спортивных играх "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, Узбекистан занимает второе место — на счету республики 25 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых наград. Первое место по количеству медалей в данное время занимает Сибирский федеральный округ с 35 золотыми медалями. Среди стран-участниц первое место занимает Россия, на втором — Узбекистан, а на третьем расположился Казахстан.В среду копилку сборной республики 14 медалями пополнили представители самбо, дзюдо и пляжного волейбола, из них три награды высшего достоинства, три серебряных медали и восемь бронзовых:"Золото":"Серебро":"Бронза":Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во ВладивостокеУзбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке

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узбекистан, медаль, игры, дети, азия, сборная, самбо, дзюдо, волейбол