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Узбекистан поднялся на второе место в медальном зачете на играх "Дети Азии"
Узбекистан поднялся на второе место в медальном зачете на играх "Дети Азии"
В среду копилку сборной пополнили самбисты, дзюдоисты и волейболисты.
2022-08-04T09:00+0500
2022-08-04T09:00+0500
2022-08-04T09:00+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. По результатам очередного соревновательного дня Узбекистан поднялся на вторую строчку в медальном зачете на международных спортивных играх "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, Узбекистан занимает второе место — на счету республики 25 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых наград. Первое место по количеству медалей в данное время занимает Сибирский федеральный округ с 35 золотыми медалями. Среди стран-участниц первое место занимает Россия, на втором — Узбекистан, а на третьем расположился Казахстан.В среду копилку сборной республики 14 медалями пополнили представители самбо, дзюдо и пляжного волейбола, из них три награды высшего достоинства, три серебряных медали и восемь бронзовых:"Золото":"Серебро":"Бронза":Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:Узбекистанские самбисты завоевали девять медалей во ВладивостокеУзбекистанские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей во Владивостоке
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Узбекистан поднялся на второе место в медальном зачете на играх "Дети Азии"
В среду копилку сборной пополнили самбисты, дзюдоисты и волейболисты.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
По результатам очередного соревновательного дня Узбекистан поднялся на вторую строчку в медальном зачете на международных спортивных играх "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, Узбекистан занимает второе место — на счету республики 25 золотых, 18 серебряных и 28 бронзовых наград. Первое место по количеству медалей в данное время занимает Сибирский федеральный округ с 35 золотыми медалями. Среди стран-участниц первое место занимает Россия, на втором — Узбекистан, а на третьем расположился Казахстан.
В среду копилку сборной республики 14 медалями пополнили представители самбо, дзюдо и пляжного волейбола, из них три награды высшего достоинства, три серебряных медали и восемь бронзовых:
Ислом Абдузакиров (самбо);
Зарина Джамолова (дзюдо);
Асадбек Бектурдыев (дзюдо).
Аселхан Аралбоева (дзюдо).
Бибихоним Одилова (самбо);
Шахзода Садуллаева (самбо);
Немат Худайберганов (самбо);
Асадбек Матякубов (самбо);
Азамат Аблокулов (самбо);
Диёрбек Кучкаров (самбо);
Гульмира Рустамова (дзюдо);
сборная Узбекистана по пляжному волейболу (юноши).
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.