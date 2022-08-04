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Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке
Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".
2022-08-04T13:08+0500
2022-08-04T13:08+0500
спорт
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистаские спортсмены завоевали десять медалей различного достоинства в очередной соревновательный день международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в четверг копилку сборной золотой наградой пополнил узбекистанец Вениамин Никитин. Он поднялся на высшую ступень почета в стрельбе из пневматического пистолета ПП-60 на 10 м.Представители мас-рестлинга выиграли серебряную и бронзовую награды в весовых категориях до 50 и 60 кг соответственно. Обладателем серебра стал Рустам Сайфуддинов, а бронзы — Сардор Холдоров.Кроме этого, отличились и дзюдоисты сборной. Они завоевали две серебряных и две бронзовых медали:Серебро:Бронза:Узбекистанские атлеты также выиграли три награды в новом виде спорта для республики — в соревнованиях по хапсагаю (якутской борьбе). Серебро:Бронза:Читайте также:
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узбекистанцы, медали, медаль, владивосток, игры, спорт, дети, азия

Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке

13:08 04.08.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСпортсмены из Узбекистана продолжают завоевывать медали на международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке
Спортсмены из Узбекистана продолжают завоевывать медали на международных спортивных играх Дети Азии во Владивостоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистаские спортсмены завоевали десять медалей различного достоинства в очередной соревновательный день международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, в четверг копилку сборной золотой наградой пополнил узбекистанец Вениамин Никитин. Он поднялся на высшую ступень почета в стрельбе из пневматического пистолета ПП-60 на 10 м.
Представители мас-рестлинга выиграли серебряную и бронзовую награды в весовых категориях до 50 и 60 кг соответственно. Обладателем серебра стал Рустам Сайфуддинов, а бронзы — Сардор Холдоров.
Кроме этого, отличились и дзюдоисты сборной. Они завоевали две серебряных и две бронзовых медали:
Серебро:
Миржахон Сувонов (-81 кг);
Муштарийбегим Афзалова (-70 кг).
Бронза:
Миржалол Джуракулов (-90);
Алижон Кувандыков (+90).
Узбекистанские атлеты также выиграли три награды в новом виде спорта для республики — в соревнованиях по хапсагаю (якутской борьбе).
Серебро:
Хусниддин Абдукаримов (-50 кг);
Шахзод Кучкаров (-55 кг).
Бронза:
Умар Муйдинов (-70 кг).
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