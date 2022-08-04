https://uz.sputniknews.ru/20220804/uzbekistantsy-prodoljayut-zavoevyvat-medali-vo-vladivostoke-26824114.html

Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке

Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке

Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".

2022-08-04T13:08+0500

2022-08-04T13:08+0500

2022-08-04T13:08+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистаские спортсмены завоевали десять медалей различного достоинства в очередной соревновательный день международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в четверг копилку сборной золотой наградой пополнил узбекистанец Вениамин Никитин. Он поднялся на высшую ступень почета в стрельбе из пневматического пистолета ПП-60 на 10 м.Представители мас-рестлинга выиграли серебряную и бронзовую награды в весовых категориях до 50 и 60 кг соответственно. Обладателем серебра стал Рустам Сайфуддинов, а бронзы — Сардор Холдоров.Кроме этого, отличились и дзюдоисты сборной. Они завоевали две серебряных и две бронзовых медали:Серебро:Бронза:Узбекистанские атлеты также выиграли три награды в новом виде спорта для республики — в соревнованиях по хапсагаю (якутской борьбе). Серебро:Бронза:Читайте также:

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