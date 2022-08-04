https://uz.sputniknews.ru/20220804/uzbekistantsy-prodoljayut-zavoevyvat-medali-vo-vladivostoke-26824114.html
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке
Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".
2022-08-04T13:08+0500
2022-08-04T13:08+0500
2022-08-04T13:08+0500
спорт
узбекистанцы
медали
медаль
владивосток
игры
спорт
дети
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/04/26823299_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_91736585766888ddbe11f193d306b3cc.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистаские спортсмены завоевали десять медалей различного достоинства в очередной соревновательный день международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в четверг копилку сборной золотой наградой пополнил узбекистанец Вениамин Никитин. Он поднялся на высшую ступень почета в стрельбе из пневматического пистолета ПП-60 на 10 м.Представители мас-рестлинга выиграли серебряную и бронзовую награды в весовых категориях до 50 и 60 кг соответственно. Обладателем серебра стал Рустам Сайфуддинов, а бронзы — Сардор Холдоров.Кроме этого, отличились и дзюдоисты сборной. Они завоевали две серебряных и две бронзовых медали:Серебро:Бронза:Узбекистанские атлеты также выиграли три награды в новом виде спорта для республики — в соревнованиях по хапсагаю (якутской борьбе). Серебро:Бронза:Читайте также:
владивосток
азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/04/26823299_78:0:934:642_1920x0_80_0_0_3044041049927463fd2454928ca60945.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы, медали, медаль, владивосток, игры, спорт, дети, азия
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке
Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Узбекистаские спортсмены завоевали десять медалей различного достоинства в очередной соревновательный день международных спортивных игр "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Так, в четверг копилку сборной золотой наградой пополнил узбекистанец Вениамин Никитин. Он поднялся на высшую ступень почета в стрельбе из пневматического пистолета ПП-60 на 10 м.
Представители мас-рестлинга выиграли серебряную и бронзовую награды в весовых категориях до 50 и 60 кг соответственно. Обладателем серебра стал Рустам Сайфуддинов, а бронзы — Сардор Холдоров.
Кроме этого, отличились и дзюдоисты сборной. Они завоевали две серебряных и две бронзовых медали:
Миржахон Сувонов (-81 кг);
Муштарийбегим Афзалова (-70 кг).
Миржалол Джуракулов (-90);
Узбекистанские атлеты также выиграли три награды в новом виде спорта для республики — в соревнованиях по хапсагаю (якутской борьбе).
Хусниддин Абдукаримов (-50 кг);
Шахзод Кучкаров (-55 кг).