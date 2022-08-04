https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-moskve-proshla-premera-filma-pozyvnoy-baron-26831702.html

В Москве прошла премьера фильма "Позывной "Барон"

В Москве прошла премьера фильма "Позывной "Барон"

В Москве прошла премьера совместного кинопроекта Узбекистана и России "Позывной "Барон". Также картину планируют поддержать другие страны, где проходили съемки.

2022-08-04T18:02+0500

2022-08-04T18:02+0500

2022-08-04T18:02+0500

культура

москва

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фильм

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Премьера первого российско-узбекского совместного кинопроекта "Позывной "Барон" состоялась в четверг в московском киноцентре "Октябрь", сообщает РИА Новости. Криминальная драма режиссера Рустама Сагдиева рассказывает об агенте под прикрытием с позывным "Барон" и его очередном задании по предотвращению серии терактов. В картине показана слаженная работа спецслужб России и Азии в пресечении деятельности террористов, детально раскрывается вся подноготная вербовки женщин для выполнения преступных заданий.Как рассказал генеральный продюсер фильма Иван Архипов, драма снята при поддержке Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Там изучили сценарий и отсмотрели материалы.По его славам, фильм покажут в более 600 российских кинотеатрах, также картину планируют поддержать другие страны, где также проходили съемки. Это Узбекистан, Бейрут, Турция, Египет, Сирия. После кинотеатрального проката фильм выйдет в сети. Также Архипов сообщил, что фильм "Позывной "Барон" будет открывать Ташкентский кинофестиваль, которой пройдет в сентябре. Создатели отметили интернациональный состав проекта. В актерский состав вошли представители из Узбекистана, Казахстана, Турции, Таджикистана, Белоруссии, Сирии и Египта.Роли исполнили Фархад Махмудов, Тауекел Мусилим, Игорь Лифанов, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова, Сергей Астахов и другие. "В общем, такое большое событие и для Россия, и для Узбекистана", — заключил продюсер.Читайте также:В Ташкенте прошла премьера узбекско-российской сказки "Подарок Пери" — видеоРустам Сагдиев: как Узбекистан и Россия сняли кассовый экшен — видео

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москва, премьера, фильм