Узбекистан вошел в топ-10 стран, кому Россия помогла вакцинами в 2021-м
12:41 04.02.2022 (обновлено: 12:53 04.02.2022)
© Foto : Russian Direct Investment FundПроизводство вакцины Спутник V в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Спрос на российские препараты за рубежом в 2022 году будет лишь расти, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан попал в пятерку стран, куда в январе-ноябре 2021 года экспортировались российские вакцины.
Поставки распределились следующим образом:
на ОАЭ пришлось 15,4% поставок российской вакцины;
на Аргентину — 12,6%;
на Мексику — 10,8%;
на Казахстан — 10,4%;
на Узбекистан — 7%.
Также крупные объемы поставок направлялись в Конго (4,8%), Филиппины (4,7%), Нигерию (4,6%), Индию (3,2%) и Никарагуа (3%)".
Об этом РИА Новости рассказала руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Всего, по итогам 2021 года, Россия отправила за рубеж около 675 тонн вакцин.
Общая сумма поставок достигла 1,36 миллиарда долларов.
Банникова убеждена, что спрос на российские вакцины за рубежом будет лишь расти.
"ВОЗ установлена цель по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. При этом в настоящее время, по отдельным прогнозам, по состоянию на конец января, цель по полной вакцинации 70% населения достигли только 53 страны из 210, по которым доступны данные, или 25,2%", — подчеркнула эксперт.
Ожидается, что к середине 2022 года цель в 70% вакцинированного населения достигнут еще 37 стран. При этом государства Центральной Азии в этот список не попадут, считает Банникова.
"По некоторым прогнозам, в ряде стран (прежде всего стран Африки и Центральной Азии) уровень вакцинации населения в 60% может быть достигнут как минимум в 2023 году. То есть процесс активной первичной вакцинации будет продолжаться в большинстве стран мира до конца 2022 года и даже в 2023 году", — заключила эксперт.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.
Читайте также: