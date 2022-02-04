https://uz.sputniknews.ru/20220204/uzbekistan-voshel-v-top-5-stran-komu-rossiya-pomogla-vaktsinami-v-2021-m-22538704.html

Узбекистан вошел в топ-10 стран, кому Россия помогла вакцинами в 2021-м

Узбекистан вошел в топ-10 стран, кому Россия помогла вакцинами в 2021-м

Приводим наглядные цифры в материале.

2022-02-04T12:41+0500

2022-02-04T12:41+0500

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россия

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан попал в пятерку стран, куда в январе-ноябре 2021 года экспортировались российские вакцины.Поставки распределились следующим образом:Также крупные объемы поставок направлялись в Конго (4,8%), Филиппины (4,7%), Нигерию (4,6%), Индию (3,2%) и Никарагуа (3%)".Об этом РИА Новости рассказала руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.Всего, по итогам 2021 года, Россия отправила за рубеж около 675 тонн вакцин. Общая сумма поставок достигла 1,36 миллиарда долларов.Банникова убеждена, что спрос на российские вакцины за рубежом будет лишь расти. Ожидается, что к середине 2022 года цель в 70% вакцинированного населения достигнут еще 37 стран. При этом государства Центральной Азии в этот список не попадут, считает Банникова. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:

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вакцина, узбекистан