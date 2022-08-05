https://uz.sputniknews.ru/20220805/boksershi-iz-uzbekistana-vyigrali-pyat-medaley-na-igrax-deti-azii-26867802.html
Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"
Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"
Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".
2022-08-05T17:23+0500
2022-08-05T17:23+0500
2022-08-05T17:23+0500
спорт
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Во Владивостоке завершились соревнования по боксу среди девушек в рамках международных спортивных игр "Дети Азии". Там узбекистанские спортсменки завоевали пять медалей различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, в пятницу копилка сборной Узбекистана пополнилась двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами:Золото:Серебро:Бронза:Также в пресс-службе комитета сообщили, что юноши вступят в борьбу за медали в субботу.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:
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боксер, бокс, узбекистан, медали, медаль, игры, дети, азия
Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"
Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Во Владивостоке завершились соревнования по боксу среди девушек в рамках международных спортивных игр "Дети Азии". Там узбекистанские спортсменки завоевали пять медалей различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, в пятницу копилка сборной Узбекистана пополнилась двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами:
Узукжамол Юнусова (54 кг).
Жасмина Тохирова (-46 кг);
Хилолахон Машрапова (52 кг).
Рахимахон Бекниязова (-57 кг).
Также в пресс-службе комитета сообщили, что юноши вступят в борьбу за медали в субботу.
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.