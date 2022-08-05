https://uz.sputniknews.ru/20220805/boksershi-iz-uzbekistana-vyigrali-pyat-medaley-na-igrax-deti-azii-26867802.html

Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"

Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"

Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры "Дети Азии".

2022-08-05T17:23+0500

2022-08-05T17:23+0500

2022-08-05T17:23+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Во Владивостоке завершились соревнования по боксу среди девушек в рамках международных спортивных игр "Дети Азии". Там узбекистанские спортсменки завоевали пять медалей различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, в пятницу копилка сборной Узбекистана пополнилась двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами:Золото:Серебро:Бронза:Также в пресс-службе комитета сообщили, что юноши вступят в борьбу за медали в субботу.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принимают участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:

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