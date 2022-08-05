https://uz.sputniknews.ru/20220805/fsb-predotvratila-terakt-v-karachaevo-cherkesii-gotovivshiysya-pravym-sektorom-26853941.html
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, готовившийся "Правым сектором"*
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, готовившийся "Правым сектором"*
У задержанного пособника "Правого сектора"* дома в тайнике нашли две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.
2022-08-05T14:31+0500
2022-08-05T14:31+0500
2022-08-05T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, который готовил теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.Стало известно, что по указанию террористической организации мужчина планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины.Также у задержанного дома обнаружили в тайнике две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с членами "Правого сектора"*.Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого. В нем он рассказал подробности планируемого теракта. Кроме этого, мужчина признался, что собирался уехать в Белгород на поезде, где его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.*Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте также:
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фсб россии, теракт, задержание, бомба
ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, готовившийся "Правым сектором"*
14:31 05.08.2022 (обновлено: 15:19 05.08.2022)
У задержанного пособника "Правого сектора"* дома в тайнике нашли две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, который готовил теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.
"В городе Черкесске выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор"*", — приводит РИА Новости
отрывки из релиза ФСБ.
Стало известно, что по указанию террористической организации мужчина планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а затем скрыться на территории Украины.
Также у задержанного дома обнаружили в тайнике две самодельные бомбы, каждая мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, экстремистскую символику, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с членами "Правого сектора"*.
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.
ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого. В нем он рассказал подробности планируемого теракта. Кроме этого, мужчина признался, что собирался уехать в Белгород на поезде, где его должны были "забрать для вступления в "Правый сектор"*.
*Террористическая организация, запрещена в России