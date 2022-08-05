https://uz.sputniknews.ru/20220805/tri-suxogruza-s-kukuruzoy-vyshli-iz-portov-v-odesskoy-oblasti-26848054.html

Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области

Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области

О выходе сухогрузов из черноморского порта сообщило Минобороны Турции.

2022-08-05T12:23+0500

2022-08-05T12:23+0500

2022-08-05T12:23+0500

в мире

порт

одесса

одесская область

министерство

оборона

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26847424_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ccd4457bea2e3a6715adb86dae8b4dd.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурозой вышли из портов в Одесской области и направились в Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции и телеканал TRT.Ранее в ООН заявляли, что Совместный координационный центр разрешил этим судам выйти в море в пятницу.Известно, что Polarnet доставит 12 тыс. тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, тогда как Rojen с 13 тыс. 41 тонной на борту отправится в британский Teespot, а Navistar, в свою очередь, перевезет из Одессы 33 тыс. тонны кукурузы в Рингаскидди в Ирландии.Перед этим все суда будут осмотрены делегациями Координационного центра в Стамбуле.Напомним: вывоз украинского зерна морем стал возможен после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 млн тонн украинского зерна.Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы в понедельник утром.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.Читайте также:В Турции сообщили об отправке первого судна с зерном из ОдессыЛавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна

одесса

одесская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

порт, одесса, одесская область, министерство, оборона, турция