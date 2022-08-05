https://uz.sputniknews.ru/20220805/video-ukrainskie-voyska-obstrelyali-bolnitsu-v-donetske-26864470.html
Видео: украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Видео: украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Мэр Донецка сообщил, что в результате украинского обстрела есть пострадавшие.
2022-08-05T16:40+0500
2022-08-05T16:40+0500
2022-08-05T16:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
украина
больница
обстрел
мэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26864308_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_457cdf178dd53a4fc6c4ccdd8006b9c8.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.Известно, что Куйбышевский район столицы ДНР в пятницу неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Читайте также:
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26864308_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_07216b24c92ac58218d2502b6793181b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр, украина, больница, обстрел, мэр
Видео: украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Мэр Донецка сообщил, что в результате украинского обстрела есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом сообщил
глава города Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие. Данные уточняются", — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Известно, что Куйбышевский район столицы ДНР в пятницу неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.