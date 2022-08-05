https://uz.sputniknews.ru/20220805/video-ukrainskie-voyska-obstrelyali-bolnitsu-v-donetske-26864470.html

Видео: украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Видео: украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Мэр Донецка сообщил, что в результате украинского обстрела есть пострадавшие.

2022-08-05T16:40+0500

2022-08-05T16:40+0500

2022-08-05T16:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

украина

больница

обстрел

мэр

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Украинские войска обстреляли больницу №17 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.Известно, что Куйбышевский район столицы ДНР в пятницу неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских войск из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщало представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Читайте также:

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днр, украина, больница, обстрел, мэр