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Время Ч: зачем ВСУ убивает попавших в плен украинцев - видео
Время Ч: зачем ВСУ убивает попавших в плен украинцев - видео
Битва за Херсон – это миф, ВСУ пора заняться более прозаичными вещами, например, подготовкой к обороне Киева, считает военный эксперт
2022-08-05T19:57+0500
2022-08-05T19:57+0500
2022-08-05T20:22+0500
видео
украина
спецоперация
киев
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Ситуация на фронте складывается не лучшим образом для украинской армии, союзным силам России, ЛНР и ДНР удалось прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки. В скором времени локация может быть полностью освобождена, считает военный эксперт Александр Хроленко. Между тем, битва за Херсон, о которой продолжают твердить украинские власти, на самом деле миф, и ВСУ пора заняться более важными вещами, подчеркивает он.Как Киев будет действовать дальше? Зачем ВСУ обстреливают СИЗО со своими же солдатами? Почему Запад начал охладевать к Украине? Об этом, а также о росте напряжения вокруг Тайваня на фоне визита Пелоси смотрите в новом выпуске программы "Время Ч"
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украина, видео, спецоперация, киев
Время Ч: зачем ВСУ убивает попавших в плен украинцев - видео
19:57 05.08.2022 (обновлено: 20:22 05.08.2022)
Битва за Херсон – это миф, ВСУ пора заняться более прозаичными вещами, например, подготовкой к обороне Киева, считает военный эксперт
Ситуация на фронте складывается не лучшим образом для украинской армии, союзным силам России, ЛНР и ДНР удалось прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки. В скором времени локация может быть полностью освобождена, считает военный эксперт Александр Хроленко. Между тем, битва за Херсон, о которой продолжают твердить украинские власти, на самом деле миф, и ВСУ пора заняться более важными вещами, подчеркивает он.
"Битва за Херсон – это некий миф, такая идея-фикс, которой пытаются занять головы обывателей украинских, пытаются обмануть западных поставщиков оружия… На этом фоне, мне кажется, Киеву нужно забыть о битве за Херсон и заняться какими-то более прозаичными вещами, к примеру, готовить оборону Киева", - подчеркнул Александр Хроленко.
Как Киев будет действовать дальше? Зачем ВСУ обстреливают СИЗО со своими же солдатами? Почему Запад начал охладевать к Украине? Об этом, а также о росте напряжения вокруг Тайваня на фоне визита Пелоси смотрите в новом выпуске программы "Время Ч"