https://uz.sputniknews.ru/20220805/vremya-ch-zachem-vsu-ubivaet-popavshix-v-plen-ukraintsev---video-26874367.html

Время Ч: зачем ВСУ убивает попавших в плен украинцев - видео

Время Ч: зачем ВСУ убивает попавших в плен украинцев - видео

Битва за Херсон – это миф, ВСУ пора заняться более прозаичными вещами, например, подготовкой к обороне Киева, считает военный эксперт

2022-08-05T19:57+0500

2022-08-05T19:57+0500

2022-08-05T20:22+0500

видео

украина

спецоперация

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/05/26870111_3:0:1263:709_1920x0_80_0_0_0a0026fc32a56dcd29e3f3ed70f3d65b.png

Ситуация на фронте складывается не лучшим образом для украинской армии, союзным силам России, ЛНР и ДНР удалось прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки. В скором времени локация может быть полностью освобождена, считает военный эксперт Александр Хроленко. Между тем, битва за Херсон, о которой продолжают твердить украинские власти, на самом деле миф, и ВСУ пора заняться более важными вещами, подчеркивает он.Как Киев будет действовать дальше? Зачем ВСУ обстреливают СИЗО со своими же солдатами? Почему Запад начал охладевать к Украине? Об этом, а также о росте напряжения вокруг Тайваня на фоне визита Пелоси смотрите в новом выпуске программы "Время Ч"

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, видео, спецоперация, киев