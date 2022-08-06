https://uz.sputniknews.ru/20220806/uzbekistan-i-kazaxstan-soglasovali-proekt-demarkatsii-granitsy-26894071.html
Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границы
Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границы
Очередное заседание узбекско-казахской демаркационной комиссии прошло в Алматы.
2022-08-06T15:18+0500
2022-08-06T15:18+0500
2022-08-06T16:19+0500
общество
узбекистан
казахстан
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1285/36/12853645_36:0:998:541_1920x0_80_0_0_124f29588c055f58d0207683be46c46e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана согласовали проект договора о демаркации границы между двумя странами, сообщает пресс-служба информационного агентства "Дунё".Очередное заседание узбекско-казахской демаркационной комиссии проходило 25 июля-5 августа в Алматы.Следующая встреча состоится в Узбекистане. Сроки заседания внешнеполитические ведомства двух стран огласят после согласования по дипломатическим каналам.Читайте также: МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1285/36/12853645_156:0:877:541_1920x0_80_0_0_fef8f0cee875e9876f8486f9a8c043a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, казахстан, граница
Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границы
15:18 06.08.2022 (обновлено: 16:19 06.08.2022)
Очередное заседание узбекско-казахской демаркационной комиссии прошло в Алматы.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Представители Узбекистана и Казахстана согласовали проект договора о демаркации границы между двумя странами, сообщает пресс-служба информационного агентства "Дунё
".
Очередное заседание узбекско-казахской демаркационной комиссии проходило 25 июля-5 августа в Алматы.
"В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта двустороннего договора о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы", - говорится в сообщении агентства.
Следующая встреча состоится в Узбекистане. Сроки заседания внешнеполитические ведомства двух стран огласят после согласования по дипломатическим каналам.