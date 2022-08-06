https://uz.sputniknews.ru/20220806/uzbekistan-i-kazaxstan-soglasovali-proekt-demarkatsii-granitsy-26894071.html

Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границы

Узбекистан и Казахстан согласовали проект демаркации границы

Очередное заседание узбекско-казахской демаркационной комиссии прошло в Алматы.

2022-08-06T15:18+0500

2022-08-06T15:18+0500

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общество

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граница

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана согласовали проект договора о демаркации границы между двумя странами, сообщает пресс-служба информационного агентства "Дунё".Очередное заседание узбекско-казахской демаркационной комиссии проходило 25 июля-5 августа в Алматы.Следующая встреча состоится в Узбекистане. Сроки заседания внешнеполитические ведомства двух стран огласят после согласования по дипломатическим каналам.Читайте также: МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольство

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