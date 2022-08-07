https://uz.sputniknews.ru/20220807/aslamova-prokommentirovala-svoe-zaderjanie-v-kosovo-26909438.html
Асламова прокомментировала свое задержание в Косово
Асламова прокомментировала свое задержание в Косово
Сейчас журналистка на свободе и находится в Сербии.
2022-08-07T14:40+0500
2022-08-07T14:40+0500
2022-08-07T14:40+0500
в мире
журналист
комментарий
задержание
спецслужбы
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова прокомментировала свое задержание в Косово. Об этом сообщает RT.По словам журналистки, косовские спецслужбы допрашивали ее много часов. Так, ее спрашивали про спецоперацию в Украине и работу на российские спецслужбы. Также Асламовой говорили, что её могут обменять на американцев или выдать Киеву.На данный момент журналистка освобождена и находится в Сербии. До сербско-косовской границы она добиралась самостоятельно. Посольство России в Сербии поддерживает связь с Асламовой.Ранее корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову задержали в Косове по подозрению в шпионаже, когда она пыталась заехать в регион.Читайте также: МИД Узбекистана осудил нападение на азербайджанское посольствоВ ликвидационном списке украинского сайта "Миротворец" есть дети
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журналист, комментарий, задержание, спецслужбы
Асламова прокомментировала свое задержание в Косово
Глава МВД Косова обвинил россиянку шпионаже, не предоставив доказательств. Сейчас журналистка на свободе и находится на территории Сербии.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова прокомментировала свое задержание в Косово. Об этом сообщает RT.
По словам журналистки, косовские спецслужбы допрашивали ее много часов. Так, ее спрашивали про спецоперацию в Украине и работу на российские спецслужбы. Также Асламовой говорили, что её могут обменять на американцев или выдать Киеву.
На данный момент журналистка освобождена и находится в Сербии. До сербско-косовской границы она добиралась самостоятельно. Посольство России в Сербии поддерживает связь с Асламовой.
Ранее корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову задержали в Косове по подозрению в шпионаже, когда она пыталась заехать в регион.