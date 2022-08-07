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Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"
Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"
В России закончились международные игры "Дети Азии".
2022-08-07T18:37+0500
2022-08-07T18:37+0500
2022-08-07T18:37+0500
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Во Владивостоке завершились соревнования по бадминтону в рамках международных спортивных игр "Дети Азии". Там узбекистанцы завоевали четыре медали различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, спортсмены выиграли четыре награды, среди которых одно "серебро" и три "бронзы". Серебро завоевали Сайфуддин Мухторов и Сухроб Гайбуллаев в парном соревновании. Бронзу выиграли Сайфуддин Мухторов в одиночном соревновании, Ситора Махмудова в паре с Гулхадичей Сейтжановой, а также Ситора Махмудова в миксте с Сайфуддином Мухторовым.По итогу соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принили участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке
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Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"
В России прошел финальный день VII Международных спортивных игр "Дети Азии".
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Во Владивостоке завершились соревнования по бадминтону в рамках международных спортивных игр "Дети Азии". Там узбекистанцы завоевали четыре медали различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
Так, спортсмены выиграли четыре награды, среди которых одно "серебро" и три "бронзы". Серебро завоевали Сайфуддин Мухторов и Сухроб Гайбуллаев в парном соревновании. Бронзу выиграли Сайфуддин Мухторов в одиночном соревновании, Ситора Махмудова в паре с Гулхадичей Сейтжановой, а также Ситора Махмудова в миксте с Сайфуддином Мухторовым.
По итогу соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.
Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принили участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.