https://uz.sputniknews.ru/20220807/badmintonisty-iz-respubliki-zavoevali-medali-na-igrax-deti-azii-26914072.html

Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"

Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"

В России закончились международные игры "Дети Азии".

2022-08-07T18:37+0500

2022-08-07T18:37+0500

2022-08-07T18:37+0500

спорт

узбекистанцы

медали

владивосток

игры

спорт

бадминтон

дети

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/07/26914427_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_911382454c2822f629628a11e1467821.jpg

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Во Владивостоке завершились соревнования по бадминтону в рамках международных спортивных игр "Дети Азии". Там узбекистанцы завоевали четыре медали различного достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Так, спортсмены выиграли четыре награды, среди которых одно "серебро" и три "бронзы". Серебро завоевали Сайфуддин Мухторов и Сухроб Гайбуллаев в парном соревновании. Бронзу выиграли Сайфуддин Мухторов в одиночном соревновании, Ситора Махмудова в паре с Гулхадичей Сейтжановой, а также Ситора Махмудова в миксте с Сайфуддином Мухторовым.По итогу соревнований первое место заняли спортсмены из Сибирского федерального округа России. Узбекистан занял второе место, Москва – третье.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх принили участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграли 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:Боксерши из Узбекистана выиграли пять медалей на играх "Дети Азии"Узбекистанцы продолжают завоевывать медали во Владивостоке

владивосток

азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, медали, владивосток, игры, спорт, бадминтон, дети, азия