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Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской АЭС

Обстрел "подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы", заявил Рафаэль Гросси.

2022-08-07T10:41+0500

2022-08-07T10:41+0500

2022-08-07T10:41+0500

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление распространило в субботу агентство, сообщает РИА Новости.По словам главы МАГАТЭ, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".Напомним: украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который аварийным службам удалось быстро потушить. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Читайте также: Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США

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