https://uz.sputniknews.ru/20220807/kakie-priznaki-signaliziruyut-o-rake-legkix--ekspert--26917123.html
Какие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт
Какие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт
Британские специалисты назвали симптомы развития рака.
2022-08-07T23:00+0500
2022-08-07T23:00+0500
2022-08-07T23:00+0500
это интересно
рак
легкие
мнение эксперта
болезнь
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Постоянный кашель и отдышка могут сигнализировать о развитии рака легких, рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).Главные симптомы рака связаны с дыхательной системой. Особо врачи выделяют кашель и отдышку. Также на рак могут указывать и следующие симптомы:Однако эксперты отмечают, что появление кашля или одышки необязательно означает наличие рака легких. Выявить опасные заболевания поможет своевременное обследование. Обнаружение болезни на ранней стадии увеличивает шансы на благополучное выздоровление и долгую жизнь, считают врачи.Читайте также:Какие признаки сигнализируют о скором инсульте – экспертКому грозит тромбоз — врач
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рак, легкие, мнение эксперта, болезнь
Какие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт
Британские специалисты назвали несколько симптомов развития опасного заболевания. Подробности в нашем материале.
Постоянный кашель и отдышка могут сигнализировать о развитии рака легких, рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Главные симптомы рака связаны с дыхательной системой. Особо врачи выделяют кашель и отдышку. Также на рак могут указывать и следующие симптомы:
Постоянные инфекции дыхательных путей
Боль или дискомфорт при дыхании или кашле
Постоянное чувство усталости или упадок сил
Снижение массы тела без видимых причин
Однако эксперты отмечают, что появление кашля или одышки необязательно означает наличие рака легких. Выявить опасные заболевания поможет своевременное обследование. Обнаружение болезни на ранней стадии увеличивает шансы на благополучное выздоровление и долгую жизнь, считают врачи.