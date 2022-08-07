https://uz.sputniknews.ru/20220807/kakie-priznaki-signaliziruyut-o-rake-legkix--ekspert--26917123.html

Какие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт

Какие признаки сигнализируют о раке легких – эксперт

Британские специалисты назвали симптомы развития рака.

2022-08-07T23:00+0500

2022-08-07T23:00+0500

2022-08-07T23:00+0500

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рак

легкие

мнение эксперта

болезнь

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Постоянный кашель и отдышка могут сигнализировать о развитии рака легких, рассказали эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).Главные симптомы рака связаны с дыхательной системой. Особо врачи выделяют кашель и отдышку. Также на рак могут указывать и следующие симптомы:Однако эксперты отмечают, что появление кашля или одышки необязательно означает наличие рака легких. Выявить опасные заболевания поможет своевременное обследование. Обнаружение болезни на ранней стадии увеличивает шансы на благополучное выздоровление и долгую жизнь, считают врачи.Читайте также:Какие признаки сигнализируют о скором инсульте – экспертКому грозит тромбоз — врач

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рак, легкие, мнение эксперта, болезнь