https://uz.sputniknews.ru/20220807/na-tayvan-pribyla-litovskaya-delegatsiya--26905317.html

На Тайвань прибыла литовская делегация

На Тайвань прибыла литовская делегация

После визита американцев на остров прибыли литовцы.

2022-08-07T12:01+0500

2022-08-07T12:01+0500

2022-08-07T12:01+0500

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литва

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Представители Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций страны Агне Вайчюкявичюте прибыли с официальным визитом на остров. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на МИД Тайваня.По данным Центрального информационного агентства Тайваня (CNA), в рамках пятидневного визита литовцы проведут встречу с представителями Министерства транспорта острова и посетят предприятие по производству электробусов.Напомним: отношения между Литвой и Китаем ухудшились после открытия в 2021 году официального представительства Тайваня в Вильнюсе. МИД Китая выразил протест на данное решение балтийской республики. Позднее Пекин ввел ряд санкций в отношении Вильнюса.Читайте также:МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с ТайванемКитай введет санкции против Пелоси и ее родственников

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литва, делегация, визит, тайвань