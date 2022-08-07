https://uz.sputniknews.ru/20220807/na-tayvan-pribyla-litovskaya-delegatsiya--26905317.html
На Тайвань прибыла литовская делегация
На Тайвань прибыла литовская делегация
После визита американцев на остров прибыли литовцы.
2022-08-07T12:01+0500
2022-08-07T12:01+0500
2022-08-07T12:01+0500
в мире
литва
делегация
визит
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/07/26905026_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_14d9e2c158accb1287df803dd1477112.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Представители Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций страны Агне Вайчюкявичюте прибыли с официальным визитом на остров. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на МИД Тайваня.По данным Центрального информационного агентства Тайваня (CNA), в рамках пятидневного визита литовцы проведут встречу с представителями Министерства транспорта острова и посетят предприятие по производству электробусов.Напомним: отношения между Литвой и Китаем ухудшились после открытия в 2021 году официального представительства Тайваня в Вильнюсе. МИД Китая выразил протест на данное решение балтийской республики. Позднее Пекин ввел ряд санкций в отношении Вильнюса.Читайте также:МИД Узбекистана озвучил позицию по ситуации с ТайванемКитай введет санкции против Пелоси и ее родственников
литва
тайвань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/07/26905026_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_141a571475ed63c692e7c297506b9c34.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
литва, делегация, визит, тайвань
На Тайвань прибыла литовская делегация
После визита американских конгрессменов на остров прибыла делегация из Литвы.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
Представители Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций страны Агне Вайчюкявичюте прибыли с официальным визитом на остров. Об этом сообщает Радио Sputnik
со ссылкой на МИД Тайваня.
"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах", – написал МИД острова в социальной сети.
По данным Центрального информационного агентства Тайваня (CNA), в рамках пятидневного визита литовцы проведут встречу с представителями Министерства транспорта острова и посетят предприятие по производству электробусов.
Напомним: отношения между Литвой и Китаем ухудшились после открытия в 2021 году официального представительства Тайваня в Вильнюсе. МИД Китая выразил протест на данное решение балтийской республики. Позднее Пекин ввел ряд санкций в отношении Вильнюса.