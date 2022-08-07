https://uz.sputniknews.ru/20220807/rano-zakirova-otmechaet-den-rojdeniya--26908643.html
Рано Закирова отмечает день рождения
Рано Закирова отмечает день рождения
Заслуженной артистке сегодня исполнилось 53 года.
2022-08-07T13:59+0500
2022-08-07T13:59+0500
2022-08-07T13:59+0500
культура
актриса
кино
день рождения
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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сегодня отмечает день рождения узбекистанская актриса театра и кино Рано Закирова. Об этом сообщает пресс-служба Информационной службы Агентства кинематографии Узбекистана.Закирова родилась 7 августа 1969 года в Ташкенте. Получила образование в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. С 1995-го работает в театре имени А. Хидоятова.За свою творческую карьеру актриса сыграла в таких лентах, как "Армон", "Шерали и Ойбарчин", "Шок", "Ёдгор", "Алпомиш", "Номус", "Бир кам дуня", "Еркатой".В 1998 году Рано Закирова получила звание заслуженной артистки республики.Читайте также:Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем годуВ Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов
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актриса, кино, день рождения
Рано Закирова отмечает день рождения
Заслуженной артистке Узбекистана сегодня исполнилось 53 года.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сегодня отмечает день рождения узбекистанская актриса театра и кино Рано Закирова. Об этом сообщает пресс-служба Информационной службы Агентства кинематографии Узбекистана.
Закирова родилась 7 августа 1969 года в Ташкенте. Получила образование в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. С 1995-го работает в театре имени А. Хидоятова.
За свою творческую карьеру актриса сыграла в таких лентах, как "Армон", "Шерали и Ойбарчин", "Шок", "Ёдгор", "Алпомиш", "Номус", "Бир кам дуня", "Еркатой".
В 1998 году Рано Закирова получила звание заслуженной артистки республики.