https://uz.sputniknews.ru/20220807/rano-zakirova-otmechaet-den-rojdeniya--26908643.html

Рано Закирова отмечает день рождения

Рано Закирова отмечает день рождения

Заслуженной артистке сегодня исполнилось 53 года.

2022-08-07T13:59+0500

2022-08-07T13:59+0500

2022-08-07T13:59+0500

культура

актриса

кино

день рождения

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сегодня отмечает день рождения узбекистанская актриса театра и кино Рано Закирова. Об этом сообщает пресс-служба Информационной службы Агентства кинематографии Узбекистана.Закирова родилась 7 августа 1969 года в Ташкенте. Получила образование в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. С 1995-го работает в театре имени А. Хидоятова.За свою творческую карьеру актриса сыграла в таких лентах, как "Армон", "Шерали и Ойбарчин", "Шок", "Ёдгор", "Алпомиш", "Номус", "Бир кам дуня", "Еркатой".В 1998 году Рано Закирова получила звание заслуженной артистки республики.Читайте также:Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем годуВ Госфильмофонде обнаружили 100 ранее утерянных узбекских мультфильмов

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актриса, кино, день рождения