https://uz.sputniknews.ru/20220807/uzbekistantsy-zanyali-prizovoe-mesto-na-cha-po-dzyudo-26904803.html
Узбекистанцы заняли призовое место на ЧА по дзюдо
Узбекистанцы заняли призовое место на ЧА по дзюдо
По итогам соревнований копилка страны пополнилась 9 медалями
2022-08-07T11:20+0500
2022-08-07T11:20+0500
2022-08-07T11:20+0500
спорт
чемпионат азии
дзюдо
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Сборная республики заняла третье место на континентальном первенстве по дзюдо в столице Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, спортсмены выиграли девять наград, среди которых одна золотая, две серебряных и шесть бронзовых медалей.По данным комитета, первое место турнира заняла Япония, второе – Монголия.Ранее узбекистанка Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на ЧА по дзюдо.Читайте также:Узбекистанец стал золотым медалистом ЧА по стендовой стрельбеСборная Узбекистана завоевала 72 медали на ЧА по тяжелой атлетике
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чемпионат азии, дзюдо, узбекистанцы
Узбекистанцы заняли призовое место на ЧА по дзюдо
По итогам соревнований копилка страны пополнилась девятью наградами различного достоинства.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
Сборная республики заняла третье место на континентальном первенстве по дзюдо в столице Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, спортсмены выиграли девять наград, среди которых одна золотая, две серебряных и шесть бронзовых медалей.
По данным комитета, первое место турнира заняла Япония, второе – Монголия.
Ранее узбекистанка Диёра Келдиёрова завоевала
золотую медаль на ЧА по дзюдо.