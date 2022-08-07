https://uz.sputniknews.ru/20220807/v-uzbekistane-vybrali-luchshuyu-shkolu-po-prepodavaniyu-inostrannogo-yazyka-26906076.html

В республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка

В республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка

Конкурс проводился на трех уровнях. Завершился высший этап.

2022-08-07T12:39+0500

2022-08-07T12:39+0500

2022-08-07T12:47+0500

общество

узбекистан

школа

язык

конкурс

образование

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В республике определили победителей республиканского этапа конкурса на лучшую школу по преподаванию иностранных языков на приз президента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.Первое место ­заняла команда школы № 97 Юнусабадского района города Ташкента. Второе место – команда школы № 40 города Бухары и третье – школа № 5 города Алмалык Ташкентской области.Победители конкурса будут награждены президентской премией в следующих размерах:Напомним: конкурс направлен на определение лучших школ, преподающих иностранные языки. Он проводится ежегодно среди школ с обучением английскому, немецкому и французскому языкам. Сборные команды состоят из пяти учеников 7−9 классов.Читайте также:Нарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежьюВ Узбекистане планируют внедрить единый госэкзамен для выпускников

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан, школа, язык, конкурс, образование