https://uz.sputniknews.ru/20220807/v-uzbekistane-vybrali-luchshuyu-shkolu-po-prepodavaniyu-inostrannogo-yazyka-26906076.html
В республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка
В республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка
Конкурс проводился на трех уровнях. Завершился высший этап.
2022-08-07T12:39+0500
2022-08-07T12:39+0500
2022-08-07T12:47+0500
общество
узбекистан
школа
язык
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образование
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В республике определили победителей республиканского этапа конкурса на лучшую школу по преподаванию иностранных языков на приз президента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.Первое место заняла команда школы № 97 Юнусабадского района города Ташкента. Второе место – команда школы № 40 города Бухары и третье – школа № 5 города Алмалык Ташкентской области.Победители конкурса будут награждены президентской премией в следующих размерах:Напомним: конкурс направлен на определение лучших школ, преподающих иностранные языки. Он проводится ежегодно среди школ с обучением английскому, немецкому и французскому языкам. Сборные команды состоят из пяти учеников 7−9 классов.Читайте также:Нарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежьюВ Узбекистане планируют внедрить единый госэкзамен для выпускников
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узбекистан, школа, язык, конкурс, образование
В республике выбрали лучшую школу по преподаванию иностранного языка
12:39 07.08.2022 (обновлено: 12:47 07.08.2022)
Конкурс проводился на районном, городском, областном и республиканском уровнях. Победители получили президентскую премию.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik.
В республике определили победителей республиканского этапа конкурса на лучшую школу по преподаванию иностранных языков на приз президента. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.
Первое место заняла команда школы № 97 Юнусабадского района города Ташкента. Второе место – команда школы № 40 города Бухары и третье – школа № 5 города Алмалык Ташкентской области.
Победители конкурса будут награждены президентской премией в следующих размерах:
первое место — 500 млн сумов;
второе место — 400 млн сумов;
третье место — 300 млн сумов.
Напомним: конкурс направлен на определение лучших школ, преподающих иностранные языки. Он проводится ежегодно среди школ с обучением английскому, немецкому и французскому языкам. Сборные команды состоят из пяти учеников 7−9 классов.