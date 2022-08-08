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Превращаются в яд: какие продукты нельзя замораживать - врач

Превращаются в яд: какие продукты нельзя замораживать - врач

Далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью. 08.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-08T23:00+0500

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2022-08-08T23:00+0500

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Заморозка - отличный способ сэкономить время, которое приходится тратить на приготовление пищи. Однако далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью, считает гастроэнтеролог Сергей Лопатин.В интервью порталу "Доктор Питер" специалист рассказал, что прежде всего нельзя замораживать сырые яйца - скорлупа треснет, и в итоге в яйцо проникнут бактерии. Поэтому сырые яйца стоит замораживать лишь следующим способом: предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое в емкость.Также нельзя замораживать мягкие сыры (они способны расслоиться и тоже стать доступными для бактерий).Не нужно класть в морозилку и размороженное мясо и морепродукты - все эти продукты могут опять-таки стать источником инфекций.Кроме этого, нельзя замораживать продукты с высоким содержанием воды - речь идет об огурцах, капусте, кабачках, зелени, салате, картофеле, молоке и йогурте.Читайте также:Кому опасно есть персики, рассказали в РоспотребнадзореВосточный гороскоп-2023: год какого животного наступает по китайскому календарю

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