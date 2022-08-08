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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Превращаются в яд: какие продукты нельзя замораживать - врач
Превращаются в яд: какие продукты нельзя замораживать - врач
Далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью. 08.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-08T23:00+0500
2022-08-08T23:00+0500
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Заморозка - отличный способ сэкономить время, которое приходится тратить на приготовление пищи. Однако далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью, считает гастроэнтеролог Сергей Лопатин.В интервью порталу "Доктор Питер" специалист рассказал, что прежде всего нельзя замораживать сырые яйца - скорлупа треснет, и в итоге в яйцо проникнут бактерии. Поэтому сырые яйца стоит замораживать лишь следующим способом: предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое в емкость.Также нельзя замораживать мягкие сыры (они способны расслоиться и тоже стать доступными для бактерий).Не нужно класть в морозилку и размороженное мясо и морепродукты - все эти продукты могут опять-таки стать источником инфекций.Кроме этого, нельзя замораживать продукты с высоким содержанием воды - речь идет об огурцах, капусте, кабачках, зелени, салате, картофеле, молоке и йогурте.Читайте также:Кому опасно есть персики, рассказали в РоспотребнадзореВосточный гороскоп-2023: год какого животного наступает по китайскому календарю
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продукты

Превращаются в яд: какие продукты нельзя замораживать - врач

23:00 08.08.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаПокупатель в магазине "Овощи-фрукты" в ТЦ "Марьинский" в Москве.
Покупатель в магазине Овощи-фрукты в ТЦ Марьинский в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью.
Заморозка - отличный способ сэкономить время, которое приходится тратить на приготовление пищи. Однако далеко не все продукты можно отправлять в морозилку - после заморозки они рискуют принести угрозу здоровью, считает гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
В интервью порталу "Доктор Питер" специалист рассказал, что прежде всего нельзя замораживать сырые яйца - скорлупа треснет, и в итоге в яйцо проникнут бактерии. Поэтому сырые яйца стоит замораживать лишь следующим способом: предварительно разбив скорлупу и перелив содержимое в емкость.
Также нельзя замораживать мягкие сыры (они способны расслоиться и тоже стать доступными для бактерий).
Не нужно класть в морозилку и размороженное мясо и морепродукты - все эти продукты могут опять-таки стать источником инфекций.
Кроме этого, нельзя замораживать продукты с высоким содержанием воды - речь идет об огурцах, капусте, кабачках, зелени, салате, картофеле, молоке и йогурте.

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