https://uz.sputniknews.ru/20220808/rossiyskie-importery-zainteresovalis-ferganskim-tekstilem-26942304.html

Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилем

Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилем

Более 50 российских предпринимателей посетили форум, посвященный текстильной продукции Ферганской долины. Подробности - в материале Sputnik.

2022-08-08T18:49+0500

2022-08-08T18:49+0500

2022-08-08T19:17+0500

экономика

текстиль

ферганская область

россия

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Первый форум "Текстильная продукция Ферганской долины" прошел 3-7 августа. В мероприятии, которое проходит в центре Ферганской области, принимает участие делегация из более чем 50 импортеров из России. Российские предприниматели проявляют все больший интерес к узбекскому текстилю. Более 50 российских импортеров посетили форум "Текстильная продукция Ферганской долины", который завершил работу 7 августа, сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".Спикеры форума рассказали российской делегации о потенциале 2,1 тыс. текстильных предприятий региона, отметили в пресс-службе.Форум состоялся по инициативе самих предпринимателей Ферганской области, уточнил руководитель секретариата по инвестициям и внешней торговли хокимията Ферганской области Азимжон Юлдашев. Дело в том, что в регионе уже действует более 130 совместных российско-узбекистанских предприятий, и потенциал сотрудничества в данном сегменте можно развивать и дальше.Кооперация России и Узбекистана в сфере текстиля стала одним из трендов экономического сотрудничества текущего года. Так, российский онлайн-ретейлер Ozon начал продавать одежду собственной торговой марки Hola, часть продукции для которой производят в Узбекистане."В Узбекистане мы шьем часть трикотажной коллекции бренда — из тканей от местных поставщиков. Локальных производителей одежды выделяют как конкурентные цены на производство готовых изделий, так и удобная логистика — все это позволяет нам быстро наполнять коллекцию качественными изделиями", — сообщили в пресс-службе компании.Кроме этого, ряд известных российских брендов, таких как Zarina, Oodji, Sela, Mia Cara, Befree частично производит свою продукцию в Узбекистане.

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текстиль, ферганская область, россия