https://uz.sputniknews.ru/20220808/skolko-uzbekistantsev-obratilos-v-urologicheskiy-tsentr-za-polgoda--26918505.html
Сколько узбекистанцев обратилось в урологический центр за полгода
Сколько узбекистанцев обратилось в урологический центр за полгода
Жалобы узбекистанцев – бесплодие и мочекаменная болезнь.
2022-08-08T08:17+0500
2022-08-08T08:17+0500
2022-08-08T09:43+0500
общество
узбекистанцы
урология
медицина
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. За первые шесть месяцев 2022 года в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии обратилось более 15 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Узбекистана.Всего за полгода в центр обратилось около 9 400 мужчин и более 5 800 женщин. Самые частые жалобы пациентов – это воспаления, мочекаменная болезнь и бесплодие.Различные урологические проблемы у мужчин вызваны ожирением и малоподвижным образом жизни. Кроме того, из-за жаркого климата у граждан страны повышен риск развития мочекаменной болезни.Читайте также:Минздрав объявил стажировку для врачейВ Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19
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узбекистанцы, урология, медицина
Сколько узбекистанцев обратилось в урологический центр за полгода
08:17 08.08.2022 (обновлено: 09:43 08.08.2022)
Центр занимается диагностикой и лечением всего спектра урологических заболеваний. Основные жалобы узбекистанцев – бесплодие, мочекаменная болезнь и воспаления.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
За первые шесть месяцев 2022 года в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии обратилось более 15 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба
Министерство здравоохранения Узбекистана.
Всего за полгода в центр обратилось около 9 400 мужчин и более 5 800 женщин. Самые частые жалобы пациентов – это воспаления, мочекаменная болезнь и бесплодие.
Различные урологические проблемы у мужчин вызваны ожирением и малоподвижным образом жизни. Кроме того, из-за жаркого климата у граждан страны повышен риск развития мочекаменной болезни.