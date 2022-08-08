https://uz.sputniknews.ru/20220808/skolko-uzbekistantsev-obratilos-v-urologicheskiy-tsentr-za-polgoda--26918505.html

Сколько узбекистанцев обратилось в урологический центр за полгода

Сколько узбекистанцев обратилось в урологический центр за полгода

Жалобы узбекистанцев – бесплодие и мочекаменная болезнь.

2022-08-08T08:17+0500

2022-08-08T08:17+0500

2022-08-08T09:43+0500

общество

узбекистанцы

урология

медицина

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. За первые шесть месяцев 2022 года в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии обратилось более 15 тыс. жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Узбекистана.Всего за полгода в центр обратилось около 9 400 мужчин и более 5 800 женщин. Самые частые жалобы пациентов – это воспаления, мочекаменная болезнь и бесплодие.Различные урологические проблемы у мужчин вызваны ожирением и малоподвижным образом жизни. Кроме того, из-за жаркого климата у граждан страны повышен риск развития мочекаменной болезни.Читайте также:Минздрав объявил стажировку для врачейВ Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19

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узбекистанцы, урология, медицина