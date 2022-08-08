https://uz.sputniknews.ru/20220808/top-5-opasnyx-dlya-pochek-produktov--26917421.html
Топ-5 опасных для почек продуктов
Топ-5 опасных для почек продуктов
Врачи назвали продукты, которые плохо влияют на здоровье.
2022-08-08T07:00+0500
2022-08-08T07:00+0500
2022-08-08T07:00+0500
это интересно
продукты
опасность
здоровье
мнение эксперта
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Для поддержания здоровья необходимо внимательно следить за питанием. При этом необходимо убрать из рациона некоторые продукты, считают эксперты. Во-первых, следует исключить из своего питания соль. Употребление большого количества соли изнашивает почки. Ее лучше заменить на полезные специи.Также молоко полезно только в ограниченном количестве. Содержащийся в продукте фосфор негативно влияет на работу почек.Бананы и апельсины богаты калием. Если этот микроэлемент не выводить из крови, то можно сильно навредить здоровью.Кроме того, красное мясо тоже вредно для почек. Белок животного происхождения плохо усваивается, поэтому почки тратят много энергии для выведения продукта. Чрезмерное употребление данного вида мяса может привести к диализу.Читайте также:В чем заключается неожиданная польза пива — мнение врачаКому опасно есть персики, рассказали в Роспотребнадзоре
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продукты, опасность, здоровье, мнение эксперта
Топ-5 опасных для почек продуктов
Врачи назвали продукты, которые негативно сказываются на здоровье почек.
Для поддержания здоровья необходимо внимательно следить за питанием. При этом необходимо убрать из рациона некоторые продукты, считают эксперты.
Во-первых, следует исключить из своего питания соль. Употребление большого количества соли изнашивает почки. Ее лучше заменить на полезные специи.
Также молоко полезно только в ограниченном количестве. Содержащийся в продукте фосфор негативно влияет на работу почек.
Бананы и апельсины богаты калием. Если этот микроэлемент не выводить из крови, то можно сильно навредить здоровью.
Кроме того, красное мясо тоже вредно для почек. Белок животного происхождения плохо усваивается, поэтому почки тратят много энергии для выведения продукта. Чрезмерное употребление данного вида мяса может привести к диализу.