Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220808/top-5-opasnyx-dlya-pochek-produktov--26917421.html
Топ-5 опасных для почек продуктов
Топ-5 опасных для почек продуктов
Врачи назвали продукты, которые плохо влияют на здоровье.
2022-08-08T07:00+0500
2022-08-08T07:00+0500
это интересно
продукты
опасность
здоровье
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0d/25251681_0:11:569:331_1920x0_80_0_0_d7596010b57ae81259b4dba2cd1f819b.jpg
Для поддержания здоровья необходимо внимательно следить за питанием. При этом необходимо убрать из рациона некоторые продукты, считают эксперты. Во-первых, следует исключить из своего питания соль. Употребление большого количества соли изнашивает почки. Ее лучше заменить на полезные специи.Также молоко полезно только в ограниченном количестве. Содержащийся в продукте фосфор негативно влияет на работу почек.Бананы и апельсины богаты калием. Если этот микроэлемент не выводить из крови, то можно сильно навредить здоровью.Кроме того, красное мясо тоже вредно для почек. Белок животного происхождения плохо усваивается, поэтому почки тратят много энергии для выведения продукта. Чрезмерное употребление данного вида мяса может привести к диализу.Читайте также:В чем заключается неожиданная польза пива — мнение врачаКому опасно есть персики, рассказали в Роспотребнадзоре
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0d/25251681_57:0:512:341_1920x0_80_0_0_63d7c92d7729b7f895655dfa6956514a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
продукты, опасность, здоровье, мнение эксперта

Топ-5 опасных для почек продуктов

07:00 08.08.2022
© Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике Продукты питания
Продукты питания - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2022
© Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Врачи назвали продукты, которые негативно сказываются на здоровье почек.
Для поддержания здоровья необходимо внимательно следить за питанием. При этом необходимо убрать из рациона некоторые продукты, считают эксперты.
Во-первых, следует исключить из своего питания соль. Употребление большого количества соли изнашивает почки. Ее лучше заменить на полезные специи.
Также молоко полезно только в ограниченном количестве. Содержащийся в продукте фосфор негативно влияет на работу почек.
Бананы и апельсины богаты калием. Если этот микроэлемент не выводить из крови, то можно сильно навредить здоровью.
Кроме того, красное мясо тоже вредно для почек. Белок животного происхождения плохо усваивается, поэтому почки тратят много энергии для выведения продукта. Чрезмерное употребление данного вида мяса может привести к диализу.
Читайте также:
В чем заключается неожиданная польза пива — мнение врача
Кому опасно есть персики, рассказали в Роспотребнадзоре
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0