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Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх
Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх
Игры Исламской солидарности проходят в Турции.
2022-08-08T09:02+0500
2022-08-08T09:02+0500
2022-08-08T09:42+0500
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Женская сборная республики по гандболу обыграла соперниц из Сенегала в матче на V Играх Исламской солидарности в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Узбекистанки выиграли первую по счету игру с результатом 28:27 в их пользу. Представители Узбекистана завоевали на играх уже 5 наград, среди них одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".Ранее Ольга Забелинская и Янина Кускова выиграли золотую и серебренную медали по велоспорту на Исламских играх.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанские шахматисты обыграли соперников из Армении на ОлимпиадеБадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"
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узбекистанцы, гандбол, спортивные соревнования
Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх
09:02 08.08.2022 (обновлено: 09:42 08.08.2022)
Соревнования в рамках Игр исламской солидарности в турецком городе Конья будут продолжаться до 18 августа.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik.
Женская сборная республики по гандболу обыграла соперниц из Сенегала в матче на V Играх Исламской солидарности в Турции. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
Узбекистанки выиграли первую по счету игру с результатом 28:27 в их пользу. Представители Узбекистана завоевали на играх уже 5 наград, среди них одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".
Ранее Ольга Забелинская и Янина Кускова выиграли
золотую и серебренную медали по велоспорту на Исламских играх.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.