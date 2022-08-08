https://uz.sputniknews.ru/20220808/uzbekistanskie-gandbolistki-vyigrali-pervyy-match-na-islamskix-igrax--26919053.html

Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх

Узбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх

Игры Исламской солидарности проходят в Турции.

2022-08-08T09:02+0500

2022-08-08T09:02+0500

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спорт

узбекистанцы

гандбол

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Женская сборная республики по гандболу обыграла соперниц из Сенегала в матче на V Играх Исламской солидарности в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Узбекистанки выиграли первую по счету игру с результатом 28:27 в их пользу. Представители Узбекистана завоевали на играх уже 5 наград, среди них одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".Ранее Ольга Забелинская и Янина Кускова выиграли золотую и серебренную медали по велоспорту на Исламских играх.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанские шахматисты обыграли соперников из Армении на ОлимпиадеБадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"

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узбекистанцы, гандбол, спортивные соревнования