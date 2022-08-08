https://uz.sputniknews.ru/20220808/ya-gorda-za-svoyu-stranu---chusovitina-pozdravila-sportsmenov-uzbekistana-26944098.html
"Я горда за свою страну", - Чусовитина поздравила спортсменов Узбекистана
"Я горда за свою страну", - Чусовитина поздравила спортсменов Узбекистана
За последние дни узбекистанские спортсмены одержали несколько громких побед на международных состязаниях. Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина в интервью Sputnik рассказала о значении этих достижений.
2022-08-08T19:21+0500
2022-08-08T19:21+0500
2022-08-08T19:21+0500
спорт
оксана чусовитина
медали
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Узбекистанские спортсмены одержали несколько крупных побед на состязаниях мирового и международного уровня.Сафина Садуллаева стала первой узбекистанкой, выигравшей золото на легкоатлетических соревнованиях "Бриллиантовая лига".Ранее пятнадцатилетняя спортсменка Шарифа Давронова выиграла молодежный чемпионат мира по легкой атлетике.Известная гимнастка, восьмикратная участника Олимпийских игр Оксана Чусовитина в интервью Sputnik прокомментировала победы девушек.Сборная Узбекистана накануне также завоевала второе место в общем медальном зачете на Международных играх "Дети Азии", завершившемся накануне во Владивостоке. Оксана Чусовитина также поздравила всех юных спортсменов с этим достижением.Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, выступившая на восьми летних Олимпийских играх. Помимо олимпийского золота на ее счету серебро Игр-2008 в Пекине, а также награды чемпионатов мира разного достоинства.Читайте также: Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"
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MIA „Rosiya Segodnya“
оксана чусовитина, медали
"Я горда за свою страну", - Чусовитина поздравила спортсменов Узбекистана
За последние дни узбекистанские спортсмены одержали несколько громких побед на международных состязаниях. Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина в интервью Sputnik рассказала о значении этих достижений.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Узбекистанские спортсмены одержали несколько крупных побед на состязаниях мирового и международного уровня.
Сафина Садуллаева стала первой узбекистанкой, выигравшей золото на легкоатлетических соревнованиях "Бриллиантовая лига".
Ранее пятнадцатилетняя спортсменка Шарифа Давронова выиграла молодежный чемпионат мира по легкой атлетике.
Известная гимнастка, восьмикратная участника Олимпийских игр Оксана Чусовитина в интервью Sputnik
прокомментировала победы девушек.
"Я очень рада за наших спортсменок. Молодцы! Уверена, они много тренировались и стремились к этому. От души поздравляю их и хочу пожелать, чтобы с этого дня их карьера и соревнования шли на таком же уровне или немного выше. Надеюсь, что к Парижу они подойдут в такой же форме", - сказала она.
Сборная Узбекистана накануне также завоевала второе место в общем медальном зачете на Международных играх "Дети Азии", завершившемся накануне во Владивостоке. Оксана Чусовитина также поздравила всех юных спортсменов с этим достижением.
"Я горда за свою страну. У нас растут перспективные спортсмены, которые в столь юном возрасте покоряют вершины. Это наше будущее. Если они продолжат в том же духе тренироваться, ставить цели и достигать их, то смогут покорить высоты на Олимпийских играх", подчеркнула она.
Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, выступившая на восьми летних Олимпийских играх. Помимо олимпийского золота на ее счету серебро Игр-2008 в Пекине, а также награды чемпионатов мира разного достоинства.