https://uz.sputniknews.ru/20220808/ya-gorda-za-svoyu-stranu---chusovitina-pozdravila-sportsmenov-uzbekistana-26944098.html

"Я горда за свою страну", - Чусовитина поздравила спортсменов Узбекистана

"Я горда за свою страну", - Чусовитина поздравила спортсменов Узбекистана

За последние дни узбекистанские спортсмены одержали несколько громких побед на международных состязаниях. Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина в интервью Sputnik рассказала о значении этих достижений.

2022-08-08T19:21+0500

2022-08-08T19:21+0500

2022-08-08T19:21+0500

спорт

оксана чусовитина

медали

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Узбекистанские спортсмены одержали несколько крупных побед на состязаниях мирового и международного уровня.Сафина Садуллаева стала первой узбекистанкой, выигравшей золото на легкоатлетических соревнованиях "Бриллиантовая лига".Ранее пятнадцатилетняя спортсменка Шарифа Давронова выиграла молодежный чемпионат мира по легкой атлетике.Известная гимнастка, восьмикратная участника Олимпийских игр Оксана Чусовитина в интервью Sputnik прокомментировала победы девушек.Сборная Узбекистана накануне также завоевала второе место в общем медальном зачете на Международных играх "Дети Азии", завершившемся накануне во Владивостоке. Оксана Чусовитина также поздравила всех юных спортсменов с этим достижением.Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, выступившая на восьми летних Олимпийских играх. Помимо олимпийского золота на ее счету серебро Игр-2008 в Пекине, а также награды чемпионатов мира разного достоинства.Читайте также: Бадминтонисты из республики завоевали медали на играх "Дети Азии"

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

оксана чусовитина, медали