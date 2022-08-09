https://uz.sputniknews.ru/20220809/etot-napitok-povyshaet-risk-razvitiya-diabeta-26967716.html

Этот напиток повышает риск развития диабета

Этот напиток повышает риск развития диабета

Употребляя этот напиток, легко набрать лишний вес, к тому же он провоцирует чувство голода.

2022-08-09T23:00+0500

2022-08-09T23:00+0500

2022-08-09T23:00+0500

это интересно

алкоголь

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Регулярное употребление алкогольных напитков вредно для здоровья не только потому, что способствует развитию гипертонии и повышению холестерина, но и провоцирует развитие сахарного диабета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Better Health.Дело в том, что алкоголь мешает организму сжигать жир, к тому же, употребляя алкогольные напитки, легко набрать лишний вес. Ведь алкоголь развивает чувство голода – при распитии алкогольных напитков люди едят больше, еще и выбирают вредные продукты.Поэтому важно следить за количеством употребляемого алкоголя – таким образом, реально нормализовать кровяное давление. Также нужно помнить, что не существует определенной безопасной дозы алкоголя.Читайте также:Превращаются в яд: какие продукты нельзя замораживать — врачВосточный гороскоп-2023: год какого животного наступает по китайскому календарю

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алкоголь