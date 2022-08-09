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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220809/na-zaporojskoy-aes-vosstanovili-linii-elektroperedach-povrejdennye-ukrainskimi-udarami-26971705.html
На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами
На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами
На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
2022-08-09T16:46+0500
2022-08-09T16:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.По словам Балицкого, средства ПВО для защиты станции будут усилены.Напомним: после атаки ВСУ два энергоблока Запорожской АЭС работали не на полную мощность. Ранее СМИ сообщали, что постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Читайте также:Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера"Осталось недолго". Что происходит с экономикой Украины
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украина, аэс

На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами

16:46 09.08.2022
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2022
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Средства ПВО для защиты станции будут усилены.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.
"Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности", - рассказал Балицский.
По словам Балицкого, средства ПВО для защиты станции будут усилены.
Напомним: после атаки ВСУ два энергоблока Запорожской АЭС работали не на полную мощность. Ранее СМИ сообщали, что постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе.

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