https://uz.sputniknews.ru/20220809/na-zaporojskoy-aes-vosstanovili-linii-elektroperedach-povrejdennye-ukrainskimi-udarami-26971705.html

На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами

На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами

На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

2022-08-09T16:46+0500

2022-08-09T16:46+0500

2022-08-09T16:46+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

аэс

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.По словам Балицкого, средства ПВО для защиты станции будут усилены.Напомним: после атаки ВСУ два энергоблока Запорожской АЭС работали не на полную мощность. Ранее СМИ сообщали, что постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Читайте также:Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера"Осталось недолго". Что происходит с экономикой Украины

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