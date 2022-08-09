https://uz.sputniknews.ru/20220809/na-zaporojskoy-aes-vosstanovili-linii-elektroperedach-povrejdennye-ukrainskimi-udarami-26971705.html
На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами
На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами
На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
2022-08-09T16:46+0500
2022-08-09T16:46+0500
2022-08-09T16:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/296/69/2966917_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_a5fa95dbffb8da883baa8dded1be11bf.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.По словам Балицкого, средства ПВО для защиты станции будут усилены.Напомним: после атаки ВСУ два энергоблока Запорожской АЭС работали не на полную мощность. Ранее СМИ сообщали, что постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Читайте также:Медведев сравнил заявления Зеленского с идеями Гитлера"Осталось недолго". Что происходит с экономикой Украины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/296/69/2966917_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_c26c14cfac6da1316781083b029e8bdb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, аэс
На Запорожской АЭС восстановили линии электропередач, поврежденные украинскими ударами
На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Средства ПВО для защиты станции будут усилены.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Поврежденные после украинских ударов ЛЭП восстановлены, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу администрации региона Евгения Балицкого.
"Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности", - рассказал Балицский.
По словам Балицкого, средства ПВО для защиты станции будут усилены.
Напомним: после атаки ВСУ два энергоблока Запорожской АЭС работали не на полную мощность. Ранее СМИ сообщали, что постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
Читайте также: