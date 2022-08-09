https://uz.sputniknews.ru/20220809/prezident-podpisal-zakon-o-gosslujbe-chto-izmenitsya-dlya-chinovnikov-26960341.html

Президент подписал закон о госслужбе. Что изменится для чиновников

Президент подписал закон о госслужбе. Что изменится для чиновников

Шавкат Мирзиёев подписал закон “О государственной гражданской службе”. Документ разрабатывался в течение двух лет и прошел всестороннее обсуждение.

2022-08-09T12:39+0500

2022-08-09T12:39+0500

2022-08-09T12:39+0500

общество

президент

чиновники

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Президент Узбекистана подписал закон “О государственной гражданской службе”. Он вступит в силу через три месяца, сообщает корреспондент Sputnik.Законом вводится требование декларировать доходы и имущество, конкурсный приём на работу и ротация кадров. Он также запрещает чиновникам вести предпринимательскую деятельность и владеть зарубежными счетами.Кроме того будет проводиться оценка деятельности госслужащих на основе KPI и запрет на прием на работу лиц, совершивших коррупционные преступления.Ранее директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов отмечал, что отсутствие или неурегулированность таких норм в предыдущем государственном управлении создавало "риск невежества, несправедливости и коррупции на государственной службе, а также снижения доверия некоторых граждан к государственной службе". По его словам, закон направлен на формирование госслужбы вне коррупции, повышение ее привлекательности и доверия к ней граждан.Читайте также:Поведение госслужащих в Узбекистане возьмут "под контроль"В Сенате объяснили, кого больше не возьмут на госслужбу

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президент, чиновники, шавкат мирзиёев