https://uz.sputniknews.ru/20220809/v-tsentralnoy-azii-vyrabotayut-edinye-mexanizmy-bezopasnogo-truda-26961690.html

В Центральной Азии выработают единые механизмы безопасного труда

В Центральной Азии выработают единые механизмы безопасного труда

Единые механизмы безопасного труда в Центральной Азии выработают участники первого форума государственных инспекторов труда стран Центральной Азии и России, открывшегося в Узбекистане.

2022-08-09T13:11+0500

2022-08-09T13:11+0500

2022-08-09T13:11+0500

общество

центральная азия

труд

безопасность

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Узбекистане открывается первый Региональный форум государственных инспекторов труда стран Центральной Азии и России.Он будет проходить четыре дня. Его организатором выступает Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана при поддержке Программы развития ООН.Как отмечается, участники мероприятия выработают единые подходы по внедрению современных механизмов обеспечения безопасных условий труда и защите трудовых прав в регионе Центральной Азии.По данным пресс-службы Исполкома СНГ, одной из главных задач форума является укрепление взаимодействия в регионе Центральной Азии и России по разработке и реализации политики в области государственного надзора в сфере труда, повышения уровня знаний, эффективности и результативности деятельности инспекторов труда посредством проведения тренингов и обмена опытом, пишет информационное агентство “Дунё”.Участники обсудят вопросы, касающиеся основополагающих принципов Международной организации труда, миграционного законодательства, концепции нулевого травматизма, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства в сфере сельского хозяйства.Также будут проведены тренинги, направленные на личностный и профессиональный рост государственного инспектора по труду, навыки управления эмоциональным состоянием и другое.Форум будет способствовать формированию сообщества молодых инспекторов труда, активно вовлеченных в процесс решения наиболее актуальных проблем в сфере защиты трудовых прав граждан и интересов работодателей, а также обеспечения безопасности, сохранения жизни, здоровья и благополучия работников.Читайте также:В СНГ сформируют общий рынок трудаУзбекистан предложил странам ШОС сотрудничать в сфере повышения производительности труда

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