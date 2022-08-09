https://uz.sputniknews.ru/20220809/zolotoe-pokolenie-v-mno-rasskazali-o-dostijeniyax-vypusknikov-shkol-26963482.html
Золотое поколение: в МНО рассказали о достижениях выпускников школ
Золотое поколение: в МНО рассказали о достижениях выпускников школ
В Министерстве народного образования Узбекистана рассказали о достижениях учеников, окончивших школы в этом учебном году.
2022-08-09T13:41+0500
2022-08-09T13:41+0500
2022-08-09T13:41+0500
общество
поколение
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В завершившемся 2021-2022 учебном году 9 514 выпускников школ получили золотые медали, сообщили в Министерстве народного образования Узбекистана.При этом 1 999 учеников окончили школу с серебряными медалями. Помимо этого, узбекистанские школьники добились высоких результатов в престижных международных и региональных научных олимпиадах. В частности они завоевали:В Узбекистане действуют более 10 тысяч общеобразовательных школ. По итогам прошедшего учебного года, их окончили 390 тысяч молодых людей и девушек.В стране поэтапно внедряется Национальная учебная программа для общеобразовательных школ, создано 296 учебников и методических пособий нового поколения.За год около 100 тысяч педагогов прошли обучение в республиканских центрах подготовки учителей новым методикам, а 87 тысяч повысили квалификацию через электронную платформу “Непрерывное профессиональное образование”.В результате количество квалифицированных учителей увеличилось с 220,1 до 325,8 тысяч человек, или с 43,8 до 64,8 процента.В процесс профессиональной подготовки педагогов привлекли 176 иностранных специалистов.Читайте также:Экзамены в вузы будут проходить на 58 площадкахВ Узбекистане планируют внедрить единый госэкзамен для выпускников
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поколение, выпускник, школы, узбекистан
Золотое поколение: в МНО рассказали о достижениях выпускников школ
В Министерстве народного образования Узбекистана рассказали о достижениях учеников, окончивших школы в этом учебном году.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В завершившемся 2021-2022 учебном году 9 514 выпускников школ получили золотые медали, сообщили в Министерстве народного образования Узбекистана.
При этом 1 999 учеников окончили школу с серебряными медалями. Помимо этого, узбекистанские школьники добились высоких результатов в престижных международных и региональных научных олимпиадах. В частности они завоевали:
на международных олимпиадах – 6 медалей (4 серебра, 2 бронзы);
на региональных олимпиадах – 39 медалей (3 золотых, 13 серебряных, 23 бронзовых).
В Узбекистане действуют более 10 тысяч общеобразовательных школ. По итогам прошедшего учебного года, их окончили 390 тысяч молодых людей и девушек.
В стране поэтапно внедряется Национальная учебная программа для общеобразовательных школ, создано 296 учебников и методических пособий нового поколения.
За год около 100 тысяч педагогов прошли обучение в республиканских центрах подготовки учителей новым методикам, а 87 тысяч повысили квалификацию через электронную платформу “Непрерывное профессиональное образование”.
В результате количество квалифицированных учителей увеличилось с 220,1 до 325,8 тысяч человек, или с 43,8 до 64,8 процента.
В процесс профессиональной подготовки педагогов привлекли 176 иностранных специалистов.