https://uz.sputniknews.ru/20220807/ekzameny-v-vuzy-budut-proxodit-na-58-ploschadkax--26914880.html

Экзамены в вузы будут проходить на 58 площадках

Экзамены в вузы будут проходить на 58 площадках

Завтра стартуют вступительные экзамены для абитуриентов.

2022-08-07T19:19+0500

2022-08-07T19:19+0500

2022-08-07T19:19+0500

общество

узбекистан

вступительные экзамены

экзамены

вуз

вузы

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Для сдачи вступительных экзаменов в университеты в Узбекистане подготовили 58 площадок. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования республики.По данным ведомства, подготовлено 58 стадионов и аллей. Изучить список мест, где пройдут испытания, можно на сайте центра .Также на сайте можно узнать следующую информацию об экзаменах:Планируется, что в экзаменах примут участие за одну смену 48420 человек в 1614 группах, за две смены – 96840 человек в 3228 группах.В качестве наблюдателей на мероприятии будут присутствовать около 3500 руководителей и педагогов.Ранее Государственный центр тестирования разработал проект о проведении единого госэкзамена для выпускников. Читайте также:В Узбекистане откроют десять педагогических вузовВ Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в вузы

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узбекистан, вступительные экзамены, экзамены, вуз, вузы