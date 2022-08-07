https://uz.sputniknews.ru/20220807/ekzameny-v-vuzy-budut-proxodit-na-58-ploschadkax--26914880.html
Экзамены в вузы будут проходить на 58 площадках
Экзамены в вузы будут проходить на 58 площадках
Завтра стартуют вступительные экзамены для абитуриентов.
2022-08-07T19:19+0500
2022-08-07T19:19+0500
2022-08-07T19:19+0500
общество
узбекистан
вступительные экзамены
экзамены
вуз
вузы
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Для сдачи вступительных экзаменов в университеты в Узбекистане подготовили 58 площадок. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования республики.По данным ведомства, подготовлено 58 стадионов и аллей. Изучить список мест, где пройдут испытания, можно на сайте центра .Также на сайте можно узнать следующую информацию об экзаменах:Планируется, что в экзаменах примут участие за одну смену 48420 человек в 1614 группах, за две смены – 96840 человек в 3228 группах.В качестве наблюдателей на мероприятии будут присутствовать около 3500 руководителей и педагогов.Ранее Государственный центр тестирования разработал проект о проведении единого госэкзамена для выпускников. Читайте также:В Узбекистане откроют десять педагогических вузовВ Узбекистане стартовал онлайн-прием документов в вузы
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узбекистан, вступительные экзамены, экзамены, вуз, вузы
Экзамены в вузы будут проходить на 58 площадках
Завтра в республике стартуют вступительные экзамены для абитуриентов. Испытания будут проводить в две смены.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Для сдачи вступительных экзаменов в университеты в Узбекистане подготовили 58 площадок. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования республики.
По данным ведомства, подготовлено 58 стадионов и аллей. Изучить список мест, где пройдут испытания, можно на сайте
центра .
Также на сайте можно узнать следующую информацию об экзаменах:
Изображение места проведения теста;
Подъезды к территории места;
Название места, где будет проходить тест;
Адрес места проведения теста;
Геолокация места на карте Google.
Планируется, что в экзаменах примут участие за одну смену 48420 человек в 1614 группах, за две смены – 96840 человек в 3228 группах.
В качестве наблюдателей на мероприятии будут присутствовать около 3500 руководителей и педагогов.
Ранее Государственный центр тестирования разработал
проект о проведении единого госэкзамена для выпускников.