https://uz.sputniknews.ru/20220810/26980756.html

Чтобы выжить: мальчик продает пирожки в разрушенном Мариуполе — пронзительное видео

Чтобы выжить: мальчик продает пирожки в разрушенном Мариуполе — пронзительное видео

12-летний Дима вместе с отцом продает пирожки в разрушенном городе. Семья мальчика потеряла кров из-за обстрелов ВСУ Мариуполя. Мама, папа и семеро детей в одночасье лишились всего.

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видео

мальчик

город

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Съемочная группа Sputnik Кыргызстан отправилась в Мариуполь, чтобы показать, как люди выживают там под обстрелами украинской армии.Жительница города Татьяна Кокотюха еле сдерживает слезы, когда видит, что осталось от ее дома. В нем она жила с 1985 года, там выросли ее дети. Всего их в семье восемь. Старшая дочь живет отдельно, остальные — с ней.Семья ютилась в подвалах. Иногда родители поднимались в квартиру, чтобы искупать детей. В один из дней им пришлось бежать и оттуда.Семью приютили супруги, работавшие учителями в местной школе. В их дом тоже прилетали снаряды, но, к счастью, все остались живы.Глава большого семейства расчистил детскую площадку, чтобы дети могли играть. Чтобы заработать хоть что-то, Дима с отцом продает пирожки, которые готовит его мама Татьяна. В будущем мальчик хочет работать в МЧС, чтобы помогать людям.Читайте также:В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видеоРоссийские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон — видео

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видео, мальчик, город