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Чтобы выжить: мальчик продает пирожки в разрушенном Мариуполе — пронзительное видео
Чтобы выжить: мальчик продает пирожки в разрушенном Мариуполе — пронзительное видео
12-летний Дима вместе с отцом продает пирожки в разрушенном городе. Семья мальчика потеряла кров из-за обстрелов ВСУ Мариуполя. Мама, папа и семеро детей в одночасье лишились всего.
2022-08-10T08:02+0500
2022-08-10T08:02+0500
2022-08-10T10:28+0500
видео
мальчик
город
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Съемочная группа Sputnik Кыргызстан отправилась в Мариуполь, чтобы показать, как люди выживают там под обстрелами украинской армии.Жительница города Татьяна Кокотюха еле сдерживает слезы, когда видит, что осталось от ее дома. В нем она жила с 1985 года, там выросли ее дети. Всего их в семье восемь. Старшая дочь живет отдельно, остальные — с ней.Семья ютилась в подвалах. Иногда родители поднимались в квартиру, чтобы искупать детей. В один из дней им пришлось бежать и оттуда.Семью приютили супруги, работавшие учителями в местной школе. В их дом тоже прилетали снаряды, но, к счастью, все остались живы.Глава большого семейства расчистил детскую площадку, чтобы дети могли играть. Чтобы заработать хоть что-то, Дима с отцом продает пирожки, которые готовит его мама Татьяна. В будущем мальчик хочет работать в МЧС, чтобы помогать людям.Читайте также:В освобожденном Мариуполе ведут восстановительные работы – видеоРоссийские военные построят в Мариуполе жилой микрорайон — видео
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видео, мальчик, город
Чтобы выжить: мальчик продает пирожки в разрушенном Мариуполе — пронзительное видео
08:02 10.08.2022 (обновлено: 10:28 10.08.2022)
Двенадцатилетний Дима вместе с отцом продает пирожки в разрушенном городе. Семья мальчика потеряла кров из-за обстрелов ВСУ Мариуполя. Мама, папа и семеро детей в одночасье лишились всего.
Съемочная группа Sputnik Кыргызстан
отправилась в Мариуполь, чтобы показать, как люди выживают там под обстрелами украинской армии.
Жительница города Татьяна Кокотюха еле сдерживает слезы, когда видит, что осталось от ее дома. В нем она жила с 1985 года, там выросли ее дети. Всего их в семье восемь. Старшая дочь живет отдельно, остальные — с ней.
"Первые снаряды попали в соседний дом на пятый этаж. У нас сразу вылетели окна, стекла, балконные двери. Потом, через два дня, завалился балкон", — рассказывает она.
Семья ютилась в подвалах. Иногда родители поднимались в квартиру, чтобы искупать детей. В один из дней им пришлось бежать и оттуда.
"Мы вышли из квартиры, начали уходить за дом. Тут уже все горело, срывалось. Муж предлагал жить в этой беседке, потому что нам было негде больше жить", — делится Татьяна.
Семью приютили супруги, работавшие учителями в местной школе. В их дом тоже прилетали снаряды, но, к счастью, все остались живы.
Глава большого семейства расчистил детскую площадку, чтобы дети могли играть. Чтобы заработать хоть что-то, Дима с отцом продает пирожки, которые готовит его мама Татьяна. В будущем мальчик хочет работать в МЧС, чтобы помогать людям.