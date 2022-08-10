https://uz.sputniknews.ru/20220810/glava-mid-saudovskoy-aravii-pozvonil-sovetniku-prezidenta-uzbekistana-26990659.html

Глава МИД Саудовской Аравии и советник президента Узбекистана провели телефонный разговор

Глава МИД Саудовской Аравии и советник президента Узбекистана провели телефонный разговор

Стороны обсудили последние события регионального и международного масштаба, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

2022-08-10T10:47+0500

2022-08-10T10:47+0500

2022-08-10T10:52+0500

политика

саудовская аравия

советник

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла Аль Сауд и советник президента Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провели телефонный разговор.Как сообщает внешнеполитическое ведомство королевства, в ходе беседы рассмотрены пути укрепления двусторонних отношений во всех сферах.Также стороны обсудили последние события регионального и международного масштаба, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

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саудовская аравия, советник, узбекистан