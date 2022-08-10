Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220810/glava-mid-saudovskoy-aravii-pozvonil-sovetniku-prezidenta-uzbekistana-26990659.html
Глава МИД Саудовской Аравии и советник президента Узбекистана провели телефонный разговор
Глава МИД Саудовской Аравии и советник президента Узбекистана провели телефонный разговор
Стороны обсудили последние события регионального и международного масштаба, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
2022-08-10T10:47+0500
2022-08-10T10:52+0500
политика
саудовская аравия
советник
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1c/19447953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98bbf28b739f92c5a806894e0a099525.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла Аль Сауд и советник президента Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провели телефонный разговор.Как сообщает внешнеполитическое ведомство королевства, в ходе беседы рассмотрены пути укрепления двусторонних отношений во всех сферах.Также стороны обсудили последние события регионального и международного масштаба, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
саудовская аравия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1c/19447953_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_7565c72379f8ddceded21892b303d997.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
саудовская аравия, советник, узбекистан

Глава МИД Саудовской Аравии и советник президента Узбекистана провели телефонный разговор

10:47 10.08.2022 (обновлено: 10:52 10.08.2022)
© CC0 / Unsplash / Julian HochgesangТелефон
Телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2022
© CC0 / Unsplash / Julian Hochgesang
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Стороны обсудили последние события регионального и международного масштаба, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла Аль Сауд и советник президента Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провели телефонный разговор.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство королевства, в ходе беседы рассмотрены пути укрепления двусторонних отношений во всех сферах.
Также стороны обсудили последние события регионального и международного масштаба, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0