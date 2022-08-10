https://uz.sputniknews.ru/20220810/izmeneniya-v-konstitutsionnom-sude-kto-nadenet-mantii-sudey-27007524.html

Изменения в Конституционном суде: кто наденет мантии судей

Изменения в Конституционном суде: кто наденет мантии судей

Президент представил Сенату кандидатуры конституционных судей. В случае их одобрения они вступят в должность 24 августа.

2022-08-10T17:18+0500

2022-08-10T17:18+0500

2022-08-10T17:18+0500

общество

конституционный суд узбекистана

судья

президент

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистан предложил Сенату Олий Мажлиса кандидатуры на должности судей Конституционного суда страны, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Как отмечается, срок полномочий действующих судей истекает 24 августа. С этого же дня представленные кандидаты займут свои посты, в случае одобрения парламентом.Сенату предстоит рассмотреть на эти должности Жанагул Балкибаеву, Аскаржона Гафурова, Кароматжон Давлетову, Рахата Исмайлова, Абдуманноба Рахимова и Акмала Рахманова.Кроме того, президент предложил на вакантную должность судьи Конституционного суда кандидатуру Козимджана Камилова, занимавшего должность председателя Верховного суда Республики Узбекистан.Также, Мирзиёев внес в Сенат кандидатуру советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Бахтиёра Исламова на должность председателя Верховного суда Республики Узбекистан.Согласно узбекистанскому законодательству, Конституционный суд избирается Сенатом по представлению президента из числа специалистов, рекомендованных Высшим судейским советом, включая представителя от Республики Каракалпакстан.Каждый судья Конституционного суда избирается в индивидуальном порядке. Избранным считается лицо, получившее большинство голосов от общего числа членов Сената.Конституционный суд состоит из девяти судей, включая председателя и его заместителя.Срок полномочий судьи при первоначальном избрании составляет пять лет, при очередном избрании — десять лет.Одно и то же лицо не может быть избрано судьей Конституционного суда более двух раз.Читайте также:Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — МирзиёевУзбекистанцам разрешили обращаться с жалобами в Конституционный суд

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конституционный суд узбекистана, судья, президент