https://uz.sputniknews.ru/20220810/minoborony-rf-pokazalo-kadry-raboty-grada-v-donbasse--video--27004627.html
Минобороны РФ показало кадры работы "Града" в Донбассе – видео
Минобороны РФ показало кадры работы "Града" в Донбассе – видео
Российские военные показали работу РСЗО в Донбассе.
2022-08-10T14:38+0500
2022-08-10T14:38+0500
2022-08-10T14:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
видеоролик
минобороны рф
град
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/840/09/8400921_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d80ad68733b1a749f37d2d5f62c41f46.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Град" в ходе спецоперации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.В ведомстве отметили, что главную роль в нанесении удара играет точность наведения. В этом артиллеристам помогают беспилотные летальные аппараты. Данные, которые собрали аппараты, передают в штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также:Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видеоКто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/840/09/8400921_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8daac5c3688f970e695d90e70b9d7b7a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоролик, минобороны рф, град, донбасс
Минобороны РФ показало кадры работы "Града" в Донбассе – видео
Российские военные продемонстрировали работу РСЗО в ходе спецоперации в Донбассе.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik.
Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Град" в ходе спецоперации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Южного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ", — написано в сообщении пресс-службы министерства.
В ведомстве отметили, что главную роль в нанесении удара играет точность наведения. В этом артиллеристам помогают беспилотные летальные аппараты. Данные, которые собрали аппараты, передают в штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.