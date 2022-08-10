https://uz.sputniknews.ru/20220810/minoborony-rf-pokazalo-kadry-raboty-grada-v-donbasse--video--27004627.html

Минобороны РФ показало кадры работы "Града" в Донбассе – видео

Минобороны РФ показало кадры работы "Града" в Донбассе – видео

Российские военные показали работу РСЗО в Донбассе.

2022-08-10T14:38+0500

2022-08-10T14:38+0500

2022-08-10T14:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

видеоролик

минобороны рф

град

донбасс

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Град" в ходе спецоперации в Украине. Об этом сообщает РИА Новости.В ведомстве отметили, что главную роль в нанесении удара играет точность наведения. В этом артиллеристам помогают беспилотные летальные аппараты. Данные, которые собрали аппараты, передают в штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.Читайте также:Последствия обстрела Алчевска со стороны ВСУ – видеоКто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России

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